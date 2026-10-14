Ministerstwo Aktywów Państwowych rozpoczęło procedurę administracyjną dotyczącą zmiany właścicielskiej w TVN
Ministerstwo Aktywów Państwowych otrzymało zawiadomienie o zmianie ostatecznego właściciela stacji telewizyjnej TVN we wtorek 13 października wieczorem – poinformował w odpowiedzi na nasze pytania Przemysław Kuk, rzecznik resortu aktywów.
Według niego MAP rozpoczął procedurę administracyjną dotyczącą zmiany właścicielskiej w TVN w środę rano. Zgodnie z przepisami potrwa ona do 90 dni.
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Rzecznik resortu nie sprecyzował, który podmiot z grupy przesłał MAP zawiadomienie. Z udzielonej nam odpowiedzi wynika, że jest to tajemnica przedsiębiorstwa, a resort musi zachować poufność.
Zawiadomienie było konieczne, aby MAP mógł uruchomić procedurę, po której zdecyduje, czy akceptuje nowy układ właścicielski, czy nakazuje sprzedaż stacji.
Jak pisaliśmy, takie ma możliwości w świetle ustawy o ochronie kontroli niektórych inwestycji z 2015 r. w związku z tym, że TVN wpisana jest na listę podmiotów pod ochroną państwa.
W trakcie procedury administracyjnej dotyczącej zmiany właścicielskiej resort musi zasięgnąć rekomendacji ze strony komitetu konsultacyjnego złożonego z premiera, przedstawicieli ministerstw i służb oraz urzędów. 24 członków komitetu mianuje szef rządu.
Członkiem Komitetu Konsultacyjnego może być osoba, która posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”. Rekomendacja komitetu nie jest wiążąca dla MAP.
Według opinii prawnej, którą opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki, MAP może wydać decyzję o skutku zbliżonym do weta: zablokować wykonywanie praw z udziałów i nakazać ich sprzedaż.
MAP może wziąć pod uwagę cztery przesłanki.
Po pierwsze: konieczność zapewnienia realizacji spoczywających na Rzeczypospolitej Polskiej obowiązków strzeżenia, niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienia wolności i praw człowieka i obywatela, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony środowiska. Po drugie: zobowiązania sojusznicze służące zapobieżeniu zjawiskom społecznym lub politycznym, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie obowiązków z Traktatu Północnoatlantyckiego oraz uczestnictwo RP w NATO. Po trzecie: potrzebę zapobieżenia zjawiskom, które mogą zakłócić stosunki zagraniczne RP, a po czwarte: konieczność zapewnienia porządku publicznego i pokrycia niezbędnych potrzeb ludności w celu ochrony jej zdrowia i życia.
– Przesłanki te ustanawiają bardzo szeroki katalog podstaw merytorycznych dla podjęcia przez organ decyzji o zablokowaniu wykonania praw z udziałów przez nowego właściciela. Przy podejmowaniu decyzji organ musi uwzględnić także przepisy prawa unijnego i założenia polityki państwa w dziedzinach istotnych dla tych celów, ale podstawą decyzji nie może być interes ekonomiczny państwa – wskazywał na naszych łamach prawnik proszący o zachowanie anonimowości.
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