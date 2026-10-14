Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Ministerstwo Aktywów Państwowych wszczęło procedurę kontrolną w sprawie właściciela stacji TVN.

Jakie uprawnienia, z możliwością zablokowania transakcji włącznie, posiada w tej sprawie rząd.

Kto zasiada w Komitecie Konsultacyjnym i jaki jest jego wpływ na ostateczną decyzję ministerstwa.

Na jakich przesłankach, dotyczących bezpieczeństwa państwa, może opierać się potencjalne weto.

Ministerstwo Aktywów Państwowych otrzymało zawiadomienie o zmianie ostatecznego właściciela stacji telewizyjnej TVN we wtorek 13 października wieczorem – poinformował w odpowiedzi na nasze pytania Przemysław Kuk, rzecznik resortu aktywów.

Reklama Reklama

Według niego MAP rozpoczął procedurę administracyjną dotyczącą zmiany właścicielskiej w TVN w środę rano. Zgodnie z przepisami potrwa ona do 90 dni.

Rzecznik resortu nie sprecyzował, który podmiot z grupy przesłał MAP zawiadomienie. Z udzielonej nam odpowiedzi wynika, że jest to tajemnica przedsiębiorstwa, a resort musi zachować poufność.

Teraz Komitet Konsultacyjny. Członków powoła premier

Zawiadomienie było konieczne, aby MAP mógł uruchomić procedurę, po której zdecyduje, czy akceptuje nowy układ właścicielski, czy nakazuje sprzedaż stacji.

Jak pisaliśmy, takie ma możliwości w świetle ustawy o ochronie kontroli niektórych inwestycji z 2015 r. w związku z tym, że TVN wpisana jest na listę podmiotów pod ochroną państwa.

W trakcie procedury administracyjnej dotyczącej zmiany właścicielskiej resort musi zasięgnąć rekomendacji ze strony komitetu konsultacyjnego złożonego z premiera, przedstawicieli ministerstw i służb oraz urzędów. 24 członków komitetu mianuje szef rządu.

Członkiem Komitetu Konsultacyjnego może być osoba, która posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”. Rekomendacja komitetu nie jest wiążąca dla MAP.

Co obejmie analiza Ministerstwa Aktywów Państwowych

Według opinii prawnej, którą opisywaliśmy w „Rzeczpospolitej”, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki, MAP może wydać decyzję o skutku zbliżonym do weta: zablokować wykonywanie praw z udziałów i nakazać ich sprzedaż.

MAP może wziąć pod uwagę cztery przesłanki.

Po pierwsze: konieczność zapewnienia realizacji spoczywających na Rzeczypospolitej Polskiej obowiązków strzeżenia, niepodległości i nienaruszalności terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnienia wolności i praw człowieka i obywatela, bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony środowiska. Po drugie: zobowiązania sojusznicze służące zapobieżeniu zjawiskom społecznym lub politycznym, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonywanie obowiązków z Traktatu Północnoatlantyckiego oraz uczestnictwo RP w NATO. Po trzecie: potrzebę zapobieżenia zjawiskom, które mogą zakłócić stosunki zagraniczne RP, a po czwarte: konieczność zapewnienia porządku publicznego i pokrycia niezbędnych potrzeb ludności w celu ochrony jej zdrowia i życia.

– Przesłanki te ustanawiają bardzo szeroki katalog podstaw merytorycznych dla podjęcia przez organ decyzji o zablokowaniu wykonania praw z udziałów przez nowego właściciela. Przy podejmowaniu decyzji organ musi uwzględnić także przepisy prawa unijnego i założenia polityki państwa w dziedzinach istotnych dla tych celów, ale podstawą decyzji nie może być interes ekonomiczny państwa – wskazywał na naszych łamach prawnik proszący o zachowanie anonimowości.

Czytaj więcej Media Paramount i Warner Bros. połączone. Powstał nowy hollywoodzki gigant Paramount należący do Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery za 110 mld dolarów. Tym samym powstał jeden z największych koncernów m...

Przejęcie Warner Bros. Discovery, ostatecznego właściciela TVN, przez Paramount Skydance zostało sfinalizowane 6 października. Od tego dnia grupa działa pod szyldem Skydance i pod taką nazwą jest notowana w Nowym Jorku.