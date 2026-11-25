Rzeczniczka KRRiT Anna Ostrowska przekazała portalowi, że część uwag dotyczyła promowania torebek na antenie Republiki. Widzowie zgłosili też zastrzeżenia do programu „Zderzenia. Schnepf z Nawrockim” w TVP Info, „Azja Express” w TVN oraz „Wysokiego Pressingu” w Canal+ Sport.

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Pokaz torebki w programie Miłosza Kłeczka

W niedzielę przerwano program „Wysokie napięcie” Miłosza Kłeczka, akurat w trakcie wypowiedzi Jacka Sasina. W studiu zgasły światła, po czym weszła Paulina Wójcik, prezenterka TV Republika, aby zaprezentować torebkę. Jak wyjaśniła, inspiracją dla projektu była miłość Jana Sobieskiego i Marysieńki. Wraz z prowadzącym zaczęła zachęcać widzów do zakupu. Torebki kosztują od 999 do 1499 zł.

To nie pierwsza taka sytuacja. Do KRRiT wpłynęły już zgłoszenia dotyczące promocji zegarków marki Nowrocky na antenie Republiki. W tamtej sprawie Rada stwierdziła naruszenie przepisów o ukrytych przekazach handlowych, a jej przewodnicząca Agnieszka Glapiak wszczęła postępowanie zmierzające do nałożenia na nadawcę kary finansowej.

Jakie zastrzeżenia mieli widzowie TVP Info i TVN?

Jeśli chodzi o zastrzeżenia dotyczące pozostałych stacji, widzowie zarzucili audycji Doroty Wysockiej-Schnepf i Grzegorza Nawrockiego propagowanie wulgaryzmów i wprowadzanie odbiorców w błąd. Skargi na „Azja Express” również dotyczyły wulgaryzmów w programie – donosi portal Wirtualne Media.

Po otrzymaniu wyjaśnień i nagrań od nadawców KRRiT przeanalizuje, czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o radiofonii i telewizji. Rada stosuje tę procedurę w przypadku każdej skargi spełniającej wymogi formalne.