Telewizja Republika, choć jest jedną z najpopularniejszych stacji informacyjnych w Polsce, ma poważne problemy z reklamodawcami. Stacja w 2025 r. miała 57,2 mln zł przychodu przy 112,5 mln zł kosztów. Firmę ratowały darowizny, o które regularnie Republika prosi swoich widzów. Jak opisuje Wirtualna Polska w ubiegłym roku „pozostałe przychody operacyjne” sięgnęły 55,6 mln zł.

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Pod koniec lutego 2025 r. w miejscowości Burżebbuga na Malcie zarejestrowano dwie spółki o nazwie Republika Broadcasting – podaje Wirtualna Polska. Jedna należy do drugiej. Siedem miesięcy po rejestracji udziały trafiły do redaktora naczelnego Republiki Tomasza Sakiewicza, szefa wydawców Jarosława Olechowskiego oraz Jana Rachonia – pasierba dyrektora programowego Michała Rachonia i syna Katarzyny Gójskiej, dziennikarki i członkini rady nadzorczej stacji.

WP wskazuje, że podatek dochodowy na Malcie wynosi 35 proc., ale jeśli spółka wypłaci udziałowcom zysk, to mogą uzyskać 6/7 tego podatku. Efektywnie więc obciążenie może wynieść 5 proc. dochodu.

Malta jest atrakcyjna nie tylko ze względów podatkowych. W tamtym czasie Republika miała problemy z koncesją na nadawanie naziemne. Tomasz Sakiewicz zapowiadał uzyskanie koncesji za granicą. Nazwa „Malta” jednak nigdy nie padła.

Spółka przejmuje sklep Republiki

Rok po założeniu Republika Broadcasting wchodzi do polskiej spółki Invicti, założonej przez Jana Rachonia i Mateusza Borkowskiego z warszawskiej firmy ABNM Group. Udziały są dzielone po połowie.

Invicti przedstawia się jako oficjalny partner Telewizji Republika i oferuje pasma sprzedażowe na antenie, kody QR wyświetlane na ekranie i kampanie w telewizji, stronach i mediach społecznościowych stacji.

Istotną inicjatywą Republiki jest sklep Goryla.pl, gdzie sprzedawane są zegarki, biżuteria, torebki, kubki, różańce czy karma dla psów. Internetowa platforma jest regularnie reklamowana na antenie stacji. Pracownicy stacji podkreślają, że każdy zakup wspiera Republikę.

Jak ustaliła Wirtualna Polska, gdy sklep został uruchomiony, to Telewizja Republika miała 51 proc. udziałów. Pod koniec maja większość udziałów przejęła jednak Invicti (50,5 proc.), a Republice zostało 25 proc.

Wspólnik prześwietlany przez skarbówkę

Istotny jest też drugi wspólnik Invicti, czyli ABNM Group. Wirtualna Polska wskazuje, że spółka pojawia się w dokumentacji Krajowej Administracji Skarbowej dotyczącej rozliczeń związanych z kontraktem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do spółki trafiło ponad 20 mln zł z kontraktów firmy PR Publicon z PZPN. Skarbówka podejrzewa, że doszło do wyłudzenia, a faktury wystawiono za usługi, których nie wykonano. WP przypomina, że 9 sponsorów zaprzeczyło, aby Publicon odegrał rolę w nawiązaniu współpracy ze związkiem piłkarskim.

Według skarbówki, osobą, która zarządzała pieniędzmi ABNM jest Marcin Śmigielski, choć jego nazwisko nie figuruje w dokumentach. Według rozmówców Wirtualnej Polski dziś nieformalnie doradza Tomaszowi Sakiewiczowi i zajmuje się rozwojem biznesowym telewizji. Jego nazwiska nie ma jednak w danych rejestrowych stacji i powiązanych z nią spółek.

Nazwisko Śmigielskiego pojawia się także w sprawie Zondacrypto. Należał bowiem do grupy na WhatsAppie „zondacrypto Public Relations”, na której szef giełdy Przemysław Kral omawiał m.in. ofertę sponsorską dla PZPN.

Wirtualna Polska wskazuje, że na początku sierpnia Invicti zmieniło strukturę właścicielską. Udziały należące do ABNM objął radca prawny Arkadiusz Domińczak. Według WP to prawnik związany ze Śmigielskim.