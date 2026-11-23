- Apeluję do wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania, aby wsparli Ukrainę w tych krytycznych miesiącach wobec rosyjskiej agresji, bo ta agresja przekroczyła granice Ukrainy – powiedział premier Donald Tusk.

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Jak przypomniał, kilka dni wcześniej trzy rosyjskie rakiety spadły na terytorium Polski. Dwie z nich niedaleko granicy polsko-słowackiej. Tusk zaznaczył, że choć nie była to pierwsza rosyjska prowokacja, jej skala i charakter stanowiły szczególnie poważne zagrożenie.

Tusk podkreślił, że chciałby, aby Ukraina była w stanie zestrzeliwać rakiety rosyjskie wymierzone w terytorium Unii Europejskiej, w tym w Polskę. - Dlatego będę was prosił o solidarną, wspólną akcję europejską, wsparcia Ukrainy, bo to jest wyraz solidarności z Polską i z całą Europą, nie tylko z Ukrainą. Polska potrzebuje waszego wsparcia - zaapelował.

Donald Tusk sprzeciwia się ograniczaniu unijnych środków dla regionu

Premier odniósł się też do nowej propozycji projektu budżetu Unii Europejskiej. – Dzisiaj takie państwa jak Polska, ale myślę, że dotyczy to całego regionu, potrzebują więcej, a nie mniej środków. Geopolityczna sytuacja, agresja Rosji na Ukrainę, ceny energii w państwach takich jak nasze – to wszystko powoduje, że powinniśmy planować większe nakłady europejskie na tę część kontynentu, a nie mniejsze – powiedział szef rządu.

Tusk oświadczył, że nie zaakceptuje takiej wersji unijnego budżetu, która prowadziłaby do wzrostu cen energii, powodowała dotkliwe koszty społeczne lub osłabiała zdolności obronne Polski i pozostałych państw wschodniej flanki NATO.

Według propozycji przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy budżet UE na lata 2028–2034 miałby być niższy o 10 proc. od pierwotnego projektu Komisji Europejskiej przedstawionego w 2025 roku. Jednocześnie przewidziano utrzymanie rozwiązania zakładającego przekazywanie 30 proc. przychodów z systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS) do wspólnego budżetu Wspólnoty. Proponowany mechanizm ulgowy miałby objąć między innymi Polskę.

Zgodnie z propozycją przyszły budżet miałby wynieść o 312,06 mld euro więcej niż obecna perspektywa finansowa na lata 2021–2027, co oznacza wzrost o blisko jedną czwartą. Byłby jednak jednocześnie niższy o 180,54 mld euro, czyli około 10 proc., od pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej.

Grupa Wyszehradzka przeciwko projektowi budżetu UE

Premier Czech Andrej Babiš podkreślił, że najnowszy projekt wieloletnich ram finansowych jest „nie do przyjęcia”. Poinformował także, że premierzy państw V4 uzgodnili wspólne stanowisko w sprawie przesunięcia terminu wdrożenia systemu ETS2 na 2030 rok. W jego ocenie wprowadzenie nowej opłaty klimatycznej oznacza „destrukcję rafinerii w Europie (...) i wysokie ceny mieszkań, mieszkalnictwa, ropy”. Dodał, że Czesi już teraz płacą „coraz więcej euro”.

Premier Węgier Péter Magyar, odnosząc się do planowanego budżetu UE, podkreślił, że przy jego konstruowaniu należy uwzględnić dziedzictwo historyczne państw Europy Środkowej i krajów byłego bloku wschodniego, a także wyższe koszty energii oraz bliskość wojny. Jego zdaniem uwzględnienie tych uwarunkowań pozwoli „budować dużo silniejszą Europę” oraz sprawić, „by Grupa Wyszehradzka i cała Europa Środkowa była bardziej rozwinięta, miała sukcesy”.

Magyar zaznaczył również, że z zadowoleniem poparł „ideę posłania listu, jeśli chodzi o rewizję ETS2 i o przesunięcie go na okres późniejszy”.

Węgierski premier zwrócił ponadto uwagę na znaczenie solidarności, podkreślając jednocześnie, że „jesteśmy w ramach nowego budżetu zmuszani do tego, w jaki sposób mamy być solidarni”. Zapowiedział także, że „tam, gdzie Słowacja, Czechy, Polska są solidarne, tam są również solidarne Węgry”. Jak dodał, państwa te mogą wzajemnie wspierać się w różnych obszarach. „Będziemy to robili również w przyszłości, tak jak robiliśmy to w przeszłości” – podsumował.

Słowacja przewodniczy Grupie Wyszehradzkiej

Spotkanie w Bratysławie odbywa się w ramach współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, którą tworzą Polska, Czechy, Słowacja i Węgry. Od 1 lipca tego roku roczne przewodnictwo w V4 sprawuje Słowacja. Hasłem słowackiej prezydencji jest „V4 – Silniejsza Europa”. W poniedziałkowym spotkaniu bierze też udział kanclerz Austrii.

Grupa Wyszehradzka powstała na początku lat 90., jeszcze przed rozpadem Czechosłowacji. Jej głównym celem było zacieśnienie współpracy regionalnej oraz wspieranie wspólnych dążeń Polski, Czech, Słowacji i Węgier do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.