To, że Polska nie powiedziała „sprawdzam” w odpowiedzi na blef Putina, pokazuje kruchość NATO – ocenia analityk „Daily Telegraph” do spraw zagranicznych Adrian Blomfield, pisząc o piątkowym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski. Według niego brak decyzji o uruchomieniu art. 4 traktatu NATO jest dowodem na podziały wewnątrz Sojuszu i zachęci Moskwę do kolejnych, jeszcze odważniejszych prowokacji.

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Rosyjskie rakiety nad Polską. Brytyjski analityk: Polska i NATO okazały słabość

„Uderzające jest to, że Polska nie zdecydowała się na przywołanie art. 4 traktatu NATO, który pozwala państwom członkowskim zwołać sojuszników na formalne konsultacje, jeśli dojdą one do wniosku, że ich bezpieczeństwo jest zagrożone” – pisze Blomfield, przypominając, że stało się to w zeszłym roku, gdy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

Zdaniem autora ostrożność nie jest w pewnym sensie zaskoczeniem, bo zwołanie konsultacji mogłoby ujawnić podziały wewnątrz Sojuszu, a prezydent USA Donald Trump raczej odmówiłby współpracy.

Autor podkreśla, że Trump jeszcze przed piątkowymi zdarzeniami bagatelizował poprzednie naruszenia polskiego obszaru powietrznego, nazywając je pomyłką.

Przypomina, że podczas czwartkowego szczytu w chińskim Shenzhen prezydent USA „czule zagruchał”, że spotyka przyjaciela. Wreszcie, przywołuje doniesienia, jakoby przywódca Ameryki miał w czwartek połączyć się z uczestnikami spotkania tzw. koalicji chętnych w Berlinie i ostro skrytykować finansową i militarną pomoc dla Ukrainy.

Blomfield podkreśla, że część ekspertów ostrzega, że „rezygnując z uruchomienia art. 4, Polska i jej sojusznicy ryzykują ośmielenie Rosji do tego, by dalej eskalować działania hybrydowe przeciwko Europie”.

Ekspert: Rosja bada odruchy u Polski i NATO

Cytowany w tekście Keir Giles, ekspert think tanku Chatham House, porównuje rosyjskie prowokacje do lekarza badającego u pacjenta odruch kolanowy – automatyczną reakcję, „kopnięcie” tuż po uderzeniu w czuły punkt. Według niego Rosja „uderza młoteczkiem i obserwuje, czy noga podskoczy. Już teraz może być zaskoczona tym, jak słabo reaguje europejskie kolano. I dlatego uderza w nie coraz mocniej”.

Według Blomfielda prawdopodobnym efektem braku zdecydowania Europy będzie nasilenie i rozszerzenie zakresu działań rosyjskich operacji, ale nie tylko: może też podkopać wiarygodność NATO. „Niechęć Polski do uruchomienia artykułu 4 może zostać odczytana w Moskwie jako kolejny dowód na to, że Sojusz zaczyna tracić spójność, co osłabiałoby jego wiarygodność jako siły odstraszającej” – ostrzega dziennikarz.

Autor pisze też o „niepokojącej możliwości” i przywołuje doniesienia medialne, że Rosja może rozważać propozycję zięcia Donalda Trumpa, by Ukraina została członkiem Sojuszu, lub też by dostała gwarancje przypominające te zawarte w artykule 5.

„Być może Putin uważa, że NATO, a także szerzej rozumiana zachodnia koncepcja zbiorowej samoobrony, są już tak puste w środku, że członkostwo Ukrainy w Sojuszu lub równoważne gwarancje bezpieczeństwa nie stanowią dla Moskwy poważnego zagrożenia” – zastanawia się Adrian Blomfield, kończąc tekst słowami prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełeńskiego: „Kiedy Putin nie będzie miał problemu z Artykułem 5, my będziemy mieli więcej pytań niż odpowiedzi”.