- Spółek państwowych jest masę. Ludzi raz bardziej kompetentnych, raz mniej też jest masę. Ja wiem jedną rzecz. Jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa, to ich wartość wzrosła o 40 proc., czyli generalnie nie są źle zarządzane - przekonywał Czarzasty na konferencji prasowej.

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- Tam w 220 nazwiskach było, bo przejrzałem listę, opisanych 10 osób związanych z Lewicą. Zauważyłem, że te osoby kiedyś były związane, jedni są, drugich nie ma - mówił. - Zobaczyłem pana Rutkę (Marka, zgodnie z ustaleniami „Rz” jest w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A - red.), który był posłem Lewicy, a teraz jest w Koalicji Obywatelskiej - wskazał.

- To, co trzeba sprawdzić: czy ci ludzie pełnią dobrze swoje obowiązki, czy nie pełnią swoich obowiązków. Ja swoich sprawdzę na pewno - zapowiedział.

Przekonywał, że miał wiedzę o zatrudnianiu polityków Lewicy w niektórych publicznych instytucjach. - Lider, który nie wie takich rzeczy, nie jest liderem - powiedział.

Sami swoi w spółkach Skarbu Państwa

Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, co najmniej 219 osób związanych z ugrupowaniami koalicji rządzącej zostało nominowanych do zarządów spółek Skarbu Państwa po objęciu władzy przez KO, PSL, Polskę 2050 i Lewicę. Ponad połowa to ludzie PSL i Polski 2050, czyli Trzeciej Drogi.

PSL dominuje w spółkach podległych Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, zależnych od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym rządzi minister z PSL. Polska 2050 umieściła swoich ludzi przede wszystkim w Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych. Podlegają one Krajowemu Zasobowi Nieruchomości, nad którym nadzór sprawuje resort funduszy – do niedawna zajmowany przez Katarzynę Pełczyńską–Nałęcz z Polski 2050.

Na liście znajduje się także ponad 80 nazwisk związanych z Platformą Obywatelską (dziś Koalicją Obywatelską) oraz prawie 20 z Lewicą. Są też pojedyncze związane z Agrounią.