Zandberg był pytany, jaki jest jego „autorski pomysł” na to, jak Polska powinna zareagować na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie pociski.

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Adrian Zandberg: Staram się nie udawać generała o poranku

– Najlepsza rzecz, którą możemy zrobić, to to, żeby odpuścić sobie autorskie pomysły dotyczące organizacji obrony przeciwlotniczej albo działań kontrwywiadu w wykonaniu polityków w studiach publicystycznych – odparł Zandberg.

Rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 (kod NATO: AS-23 Kodiak) Foto: PAP

Dopytywany o to, czy Polska powinna zacząć np. strącać rosyjskie cele powietrzne już nad terytorium Ukrainy (o czym w weekend mówiło wielu polskich polityków), Zandberg odparł, że „decyzja dotycząca tego, gdzie ma operować obrona przeciwlotnicza, to jest decyzja, którą będzie podejmować cały Sojusz, a nie na własną rękę jedno państwo”.

– Tu można dywagacje uciąć, ja je ucinam – dodał Zandberg.

– Mam poczucie, że mamy trochę za dużo w polskiej polityce zjawiska, które ja nazywam „generałem o poranku”. Ludzie, którzy służby wojskowej nie odbyli, chętnie zamieniają się w generałów w studiach publicystycznych – wyjaśnił polityk. On sam, jak dodał, „stara się nie udawać generała o poranku”.

Adrian Zandberg o Trybunale Konstytucyjnym: Nie chcę, aby ten spór Polskę ośmieszał

Zandberga pytano też o reset Trybunału Konstytucyjnego i o to, czy idea ta już upadła.

– Pytanie jest bardzo proste: czy chcemy w Polsce mieć Trybunał Konstytucyjny. Jeżeli chcemy mieć Trybunał, to ten Trybunał Konstytucyjny działa tylko wtedy, jeżeli uznają go wszystkie siły polityczne – odparł.

Jak dodał w sytuacji, gdy pół parlamentu nie uznaje Trybunału Konstytucyjnego, oznacza to, że „nie mamy Trybunału Konstytucyjnego”. – Będziemy oczywiście mieli pałacyk, będzie instytucja, będą ludzie, którzy będą mówili: „my jesteśmy prawdziwym składem Trybunału” – dodał, zaznaczając, że w sytuacji „takiej permanentnej wojny” Trybunał Konstytucyjny w takim kształcie „traci sens”.

– Ja w tej sprawie mniej patrzę na to, kto ma dobrą wolę, kto czego pragnie, a bardziej patrzę na to, od strony tego, czego potrzebujemy w naszym państwie (...). Ja nie chcę, aby moje państwo przez dekadę miało instytucję wydmuszkę. I nie chcę, aby ten spór Polskę ośmieszał – mówił też Zandberg.

Na pytanie o to, czy reset Trybunału Konstytucyjnego jest możliwy, Zandberg odparł, że „to zależy od opinii publicznej”. – Politycy są tchórzliwe zwierzęta, jak antylopy, jak się spłoszą, biegną w jedną stronę – wyjaśnił. Według niego opinia publiczna może skłonić KO i PiS do rozmów o resecie.

Adrian Zandberg o publikacji „Rzeczpospolitej”: Zamiast ludzi z legitymacjami PiS w spółkach Skarbu Państwa ludzie z legitymacjami KO, PSL i Nowej Lewicy

Zandberg skomentował też dzisiejszą publikację „Rzeczpospolitej”, w której opisujemy listę osób związanych z partiami koalicji rządzącej, które po 2023 roku zostały zatrudnione w zarządach spółek Skarbu Państwa.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– To była obietnica, jedna z ważniejszych obietnic w 2023 roku, które składaliśmy (...) skończyć z tym PiS-owskim złodziejstwem, z tym chorym mechanizmem, że spółki Skarbu Państwa (...) są zamieniane w koryto, dla każdej kolejnej ekipy, która bierze władzę – mówił. Jak dodał, że ta obietnica sprawiła, że tak wiele osób poszło do wyborów w 2023 roku.

– I co się stało? Stało się to, że zamiast facetów z legitymacjami PiS-u w spółkach Skarbu Państwa są ludzie z legitymacjami PSL-u, KO i Nowej Lewicy. To patologiczny mechanizm – dodał.

Zandberg wspominał też, że gdy partia Razem rozmawiała z partiami koalicji rządzącej o programie rządu „w tym czasie obok obradował sobie pan Dariusz Wieczorek z panem Marcinem Kierwińskim z grubymi segregatorami, kto kogo gdzie wepchnie”. – Ja powiem, jak powinien ten system wyglądać (...) do spółek, do zarządów spółek, do rad nadzorczych nie nominują politycy, tylko odrębna instytucja, która jest buforem między zarządzaniem majątkiem publicznym, a politykami – dodał. Zandberg podkreślił, że takie rozwiązania funkcjonują w państwach nordyckich i krajach bałtyckich.