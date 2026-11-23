Śpiewaliście „Banda zgredów i szpanerów/Do estrady się dorwała/To jest młoda generacja/ Tylko trochę wyłysiała”. Piosenka nazywała się „Nie płacz Zbyszek”, chodziło o Hołdysa, a tak się złożyło, że lider Perfectu, który też obśmialiście, prowadził koncert, w jakim wzięliście udział w Jarocinie. No, naprawdę byliście bezkompromisowi. Dziś nawet na FB anonimowi „bohaterowie” nie są tak odważni... Miałeś tego poczucie?

Nie tylko my mieliśmy piosenkę o ówczesnych gwiazdach estrady. Zespół WC, na tym samym koncercie, również żartował z Hołdysa. Miałem wtedy poczucie, że ten rockowy światek jest tak sztuczny i obciachowy, że należy o tym mówić głośno. Byliśmy w tak dużej opozycji do koncesjonowanego rocka, że nie sposób było przejść obok tego tematu obojętnie.

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A czy później mieliście jeszcze okazję spotkać Zbigniewa Hołdysa i sympatycznie porozmawiać?

Po Jarocinie 82 Hołdys w jakimś wywiadzie odnosił się do tamtego występu, choć nie wprost. Ale padły zdania o tym, że młode zespoły nie potrafią grać, czy coś w tym stylu. Lata później spotkałem się z nim w telewizji na wspólnej rozmowie o tamtych czasach. Ale nie poruszaliśmy tego tematu. Być może zupełnie zapomniał o sprawie...

Zespół WC, na tym samym koncercie, również żartował z Hołdysa. Miałem wtedy poczucie, że ten rockowy światek jest tak sztuczny i obciachowy, że należy o tym mówić głośno. Byliśmy w tak dużej opozycji do koncesjonowanego rocka, że nie sposób było przejść obok tego tematu obojętnie. Krzysztof Grabowski

Skąd wy, uczniowie szkoły elektronicznej w stolicy, dowiedzieliście się o punk rocku? Słyszeliście o Kryzysie, czy to przyszło z Anglii?

Jeśli ktoś się interesował muzyką, to wiedział, że coś się dzieje na świecie. Ja pierwszy raz usłyszałem punk rocka z radia Luxemburg, które, mimo że było zagłuszane przez władze, to czasem odbierało fale z Zachodu. Potem dostałem kasetę z koncertu w Remoncie z polskimi zespołami Dexapolcort, Fornit, Poland i to był punkt zwrotny. Na kasecie prawie nic nie było słychać, ale od czego jest wyobraźnia? Potem było już poszukiwanie nagrań dobrej jakości. Tak trafiłem na giełdę płyt na ul. Wolumen, gdzie kupiłem pierwszego swojego punkowego winyla The Vibrators „Pure Mania”. A potem to już poszło lawinowo.

W komentarzu do płyty przypominasz szkolne czyny społeczne, ale wy w czynie społecznym woleliście założyć punkowy zespół, nie mając instrumentów, nie umiejąc grać. A jednak daliście radę.

Sam nie wiem, jak nam się udało. Ale jak widać, determinacja była tak duża, że nie było przeszkód, które mogłyby nam stanąć na drodze. Wtedy świat wyglądał zupełnie inaczej. Granie w zespole, pisanie tekstów, komponowanie, było tak wielką atrakcją w tej szarzyźnie, że pochłonęło nas zupełnie.

Skandal nie umiał śpiewać, tymczasem stał się jednym z najbardziej charyzmatycznych wokalistów. Jak dojrzewał do tej roli?

Krzysztof Grabowski podczas próby w Jarocinie w 1982 r. Foto: Mat. Pras.

Skandal po prostu miał to „coś”. Ludzie patrzyli na niego jak w obrazek i słuchali, co do nich mówi. Można by powiedzieć, że jedli mu z ręki. On był chłopakiem ze Starówki, wszystkich znał i wszyscy znali jego, więc miał dość łatwo. Wykorzystał tę szansę w stu procentach.

Swoją odwagę zaprezentowaliście w nazwie, nazywając pierwsze wcielenie Dezertera - SS-20. Młodszym wyjaśnijmy, że nie chodziło o oddziały SS, tylko o radziecką broń atomową, stacjonującą w PRL i wymierzoną w „zgniły Zachód”, jak mówiła ówczesna propaganda. Nie mieliście wrażenia, że wchodzicie w strefę niecenzuralności związaną z „Wielkim Bratem” z Moskwy?

W ogóle nie myśleliśmy tymi kategoriami. Po prostu uznaliśmy, że nazwa SS-20 jest idealna dla zespołu, więc tak się nazwaliśmy. Wiedza o tych rakietach była mocno ukryta, więc jak ją odkryliśmy, głupio było tego nie ogłosić światu. Cenzurą na tamtym etapie w ogóle się nie przejmowaliśmy, bo czego nam mogli zabronić? Robienia prób? Nikt o nas nie wiedział, nikt nas nie słyszał. Problem powstał po pierwszym dużym występie, na festiwalu Jarocin’ 82. Wtedy ktoś się zorientował, że taki zespół o takiej nazwie nie powinien występować publicznie. I poleciał nieformalny zakaz występów. Niby nikt niczego nam nie obwieścił, ale jak chcieliśmy zagrać gdziekolwiek, słyszeliśmy „wy podobno macie zakaz”. No i powstał dylemat co dalej. Trzeba było zmienić nazwę lub zmarnować tyle wysiłku i entuzjazmu, kończąc działalność.

Wtedy świat wyglądał zupełnie inaczej. Granie w zespole, pisanie tekstów, komponowanie, było tak wielką atrakcją w tej szarzyźnie, że pochłonęło nas zupełnie Krzysztof Grabowski

Zachód i Ameryka nie były waszym panaceum na zło realnego socjalizmu. Przekonuje o tym „Salwador”, ale pozwól też, że zacytuję „Atomową śmierć”: „K... z Zachodu i k.... Sowiety/ Atomowa śmierć nadchodzi z obu stron”. Różniliście się od polskiej młodzieży, która zbierała puszki po piwie i opakowania po papierosach, czekając na kapitalizm jak na Zbawiciela.

Być może mieliśmy bardziej trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość. W kontekście zbrojeń tak to wyglądało. Jedni celowali w Zachód, a drudzy we Wschód. Tylko że my mieszkaliśmy na Wschodzie, nie z własnego wyboru… A w tekście jest taki fragment: „Jak zobaczą wroga na niebie/ Będą strzelać nie tylko do siebie”.

Kiedy dziś słyszę Wasz tekst „Nadchodzi komunistyczny poranek/Czerwoni rodacy idą do pracy/Ci, co nie chcieli pracować w systemie/Gryzą teraz komunistyczną ziemię”, choć pamiętam trochę „karnawał Solidarności”, nie mogę uwierzyć, że śpiewaliście to publicznie, choć tak myślała większość. Pamiętasz, jakie były reakcje?

Był szok i niedowierzanie. Na tym polegała siła punk rocka. Byliśmy pierwszym pokoleniem, które odważyło się publicznie śpiewać takie teksty. Pamiętam, że w Jarocinie w 1982 r. niektórym opadały szczęki, nikt się tego nie spodziewał. Na koncertach punkowych był po prostu entuzjazm. Ale warto przypomnieć, że takie zespoły jak nasz, nie miały zbyt wiele przestrzeni do grania koncertów. Graliśmy ich kilka rocznie, więc cała legenda brała się ze słabej jakości nagrań, które ludzie sobie przekazywali nawzajem.

„Polen uber alles”, choć ma niemieckojęzyczny tytuł jest napisany po rosyjsku. Jak dotkliwa była dla Was sowietyzacja, obowiązkowy rosyjski w szkole, czytanki o Leninie i lektura propagandówki „Kraj Rad”?

Niemiecki tytuł nawiązywał do utworu Dead Kennedys, „California uber alles”, no i wiadomej niemieckiej piosenki… To była prowokacja. Mocna, nie przeczę. Aby jej dopełnić, śpiewaliśmy tam fragment rosyjskiej piosenki, chyba z ich elementarza. Sowietyzacja była powszechna, bo byliśmy pod ruską okupacją, tak jakby.

Lady Pank było zespołem, który występował wtedy w telewizji, radiu itd. Był jednym z tych zespołów, które władza tolerowała w swoich mediach. To był zespół zawodowy, w przeciwieństwie do naszego. To były dwa odrębne światy Krzysztof Grabowski

Sporo Waszych tekstów ma charakter egzystencjalny, traktując o kryzysie wiary w cokolwiek, albo o śmierci, ale są też teksty, które pasują jak ulał do dziś: „Nie jestem gotowy żyć na tym świecie/ Nie mam takiej głowy, by w niej zmieścić wszystkie śmiecie/Nie jestem gotowy do ciągłego myślenia/Nie jestem wolny, nienawidzę więzienia”. Jakbyście opisali wylewający się z sieci szlam?

Czytając niektóre teksty z tej płyty, myślę, że to było odniesienie do samopoczucia młodego człowieka, który był odmieńcem w bardzo mocno sformatowanym społeczeństwie. Napisałem tekst „Nie jestem gotowy” w wieku 18 lat… Wtedy trochę inaczej patrzy się na życie. To był wyraz bezradnej wściekłości.

A jeśli chodzi o szlam wylewający się z sieci, należałoby posłuchać naszej najnowszej płyty studyjnej z tego roku „Wolny wybieg”. Tak się złożyło, że jakoś to się po 45 latach połączyło.

SS-20, „Nie jestem gotowy", Mystic Production, CD, 2026 Foto: Mat. Pras./Mystic Production

„Szpanerom” też dowaliliście. Czy to była zapowiedź wojny punkowców z poppersami, pardon, wystylizowanymi jak Grzegorz Ciechowski?

Nie, to nie miało nic wspólnego z Ciechowskim czy popersami. Tekst powstał wcześniej, w 1981 roku. Jako młodzi ludzie mieliśmy pełne prawo oceniać postawy innych młodych. I taka to była gorzka ocena. Dziś panuje powszechna opinia, że społeczeństwo się buntowało przeciwko komunie. Nie, buntowała się garstka, reszta sobie żyła. A nam jakoś nie bardzo się podobało, że dla wielu szpanowanie było najwyższym celem…

Na koniec muszę Cię zapytać o film „Mniej obcy” o Janie Borysewiczu, bo wspominasz, że na Waszym koncercie pałowało ZOMO. W „Mniej niż zero” też idą pały w ruch i chyba z tego powodu Lady Pank stało się przedmiotem żartów, ale i swoistej dekomunizacji. Jakie jest Twoje zdanie?

Filmu nie widziałem, więc go nie będę oceniał. Lady Pank było zespołem, który występował wtedy w telewizji, radiu itd. Był jednym z tych zespołów, które władza tolerowała w swoich mediach. To był zespół zawodowy, w przeciwieństwie do naszego. To były dwa odrębne światy.