SS-20 w Jarocinie: Dariusz „Skandal” Hajn – wokal, Robert „Robal” Matera – gitara, Dariusz „Stepa” Stepnowski – gitara basowa, Krzysztof Grabowski – perkusja
Nie tylko my mieliśmy piosenkę o ówczesnych gwiazdach estrady. Zespół WC, na tym samym koncercie, również żartował z Hołdysa. Miałem wtedy poczucie, że ten rockowy światek jest tak sztuczny i obciachowy, że należy o tym mówić głośno. Byliśmy w tak dużej opozycji do koncesjonowanego rocka, że nie sposób było przejść obok tego tematu obojętnie.
Po Jarocinie 82 Hołdys w jakimś wywiadzie odnosił się do tamtego występu, choć nie wprost. Ale padły zdania o tym, że młode zespoły nie potrafią grać, czy coś w tym stylu. Lata później spotkałem się z nim w telewizji na wspólnej rozmowie o tamtych czasach. Ale nie poruszaliśmy tego tematu. Być może zupełnie zapomniał o sprawie...
Jeśli ktoś się interesował muzyką, to wiedział, że coś się dzieje na świecie. Ja pierwszy raz usłyszałem punk rocka z radia Luxemburg, które, mimo że było zagłuszane przez władze, to czasem odbierało fale z Zachodu. Potem dostałem kasetę z koncertu w Remoncie z polskimi zespołami Dexapolcort, Fornit, Poland i to był punkt zwrotny. Na kasecie prawie nic nie było słychać, ale od czego jest wyobraźnia? Potem było już poszukiwanie nagrań dobrej jakości. Tak trafiłem na giełdę płyt na ul. Wolumen, gdzie kupiłem pierwszego swojego punkowego winyla The Vibrators „Pure Mania”. A potem to już poszło lawinowo.
Sam nie wiem, jak nam się udało. Ale jak widać, determinacja była tak duża, że nie było przeszkód, które mogłyby nam stanąć na drodze. Wtedy świat wyglądał zupełnie inaczej. Granie w zespole, pisanie tekstów, komponowanie, było tak wielką atrakcją w tej szarzyźnie, że pochłonęło nas zupełnie.
Krzysztof Grabowski podczas próby w Jarocinie w 1982 r.
Skandal po prostu miał to „coś”. Ludzie patrzyli na niego jak w obrazek i słuchali, co do nich mówi. Można by powiedzieć, że jedli mu z ręki. On był chłopakiem ze Starówki, wszystkich znał i wszyscy znali jego, więc miał dość łatwo. Wykorzystał tę szansę w stu procentach.
W ogóle nie myśleliśmy tymi kategoriami. Po prostu uznaliśmy, że nazwa SS-20 jest idealna dla zespołu, więc tak się nazwaliśmy. Wiedza o tych rakietach była mocno ukryta, więc jak ją odkryliśmy, głupio było tego nie ogłosić światu. Cenzurą na tamtym etapie w ogóle się nie przejmowaliśmy, bo czego nam mogli zabronić? Robienia prób? Nikt o nas nie wiedział, nikt nas nie słyszał. Problem powstał po pierwszym dużym występie, na festiwalu Jarocin’ 82. Wtedy ktoś się zorientował, że taki zespół o takiej nazwie nie powinien występować publicznie. I poleciał nieformalny zakaz występów. Niby nikt niczego nam nie obwieścił, ale jak chcieliśmy zagrać gdziekolwiek, słyszeliśmy „wy podobno macie zakaz”. No i powstał dylemat co dalej. Trzeba było zmienić nazwę lub zmarnować tyle wysiłku i entuzjazmu, kończąc działalność.
Być może mieliśmy bardziej trzeźwe spojrzenie na rzeczywistość. W kontekście zbrojeń tak to wyglądało. Jedni celowali w Zachód, a drudzy we Wschód. Tylko że my mieszkaliśmy na Wschodzie, nie z własnego wyboru… A w tekście jest taki fragment: „Jak zobaczą wroga na niebie/ Będą strzelać nie tylko do siebie”.
Był szok i niedowierzanie. Na tym polegała siła punk rocka. Byliśmy pierwszym pokoleniem, które odważyło się publicznie śpiewać takie teksty. Pamiętam, że w Jarocinie w 1982 r. niektórym opadały szczęki, nikt się tego nie spodziewał. Na koncertach punkowych był po prostu entuzjazm. Ale warto przypomnieć, że takie zespoły jak nasz, nie miały zbyt wiele przestrzeni do grania koncertów. Graliśmy ich kilka rocznie, więc cała legenda brała się ze słabej jakości nagrań, które ludzie sobie przekazywali nawzajem.
Niemiecki tytuł nawiązywał do utworu Dead Kennedys, „California uber alles”, no i wiadomej niemieckiej piosenki… To była prowokacja. Mocna, nie przeczę. Aby jej dopełnić, śpiewaliśmy tam fragment rosyjskiej piosenki, chyba z ich elementarza. Sowietyzacja była powszechna, bo byliśmy pod ruską okupacją, tak jakby.
Czytając niektóre teksty z tej płyty, myślę, że to było odniesienie do samopoczucia młodego człowieka, który był odmieńcem w bardzo mocno sformatowanym społeczeństwie. Napisałem tekst „Nie jestem gotowy” w wieku 18 lat… Wtedy trochę inaczej patrzy się na życie. To był wyraz bezradnej wściekłości.
A jeśli chodzi o szlam wylewający się z sieci, należałoby posłuchać naszej najnowszej płyty studyjnej z tego roku „Wolny wybieg”. Tak się złożyło, że jakoś to się po 45 latach połączyło.
SS-20, „Nie jestem gotowy", Mystic Production, CD, 2026
Nie, to nie miało nic wspólnego z Ciechowskim czy popersami. Tekst powstał wcześniej, w 1981 roku. Jako młodzi ludzie mieliśmy pełne prawo oceniać postawy innych młodych. I taka to była gorzka ocena. Dziś panuje powszechna opinia, że społeczeństwo się buntowało przeciwko komunie. Nie, buntowała się garstka, reszta sobie żyła. A nam jakoś nie bardzo się podobało, że dla wielu szpanowanie było najwyższym celem…
Filmu nie widziałem, więc go nie będę oceniał. Lady Pank było zespołem, który występował wtedy w telewizji, radiu itd. Był jednym z tych zespołów, które władza tolerowała w swoich mediach. To był zespół zawodowy, w przeciwieństwie do naszego. To były dwa odrębne światy.
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