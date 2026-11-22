Lotniskowiec nowej generacji, budowany dla amerykańskiej marynarki wojennej, będzie nosił nazwę USS Doris Miller – poinformowała CNN, powołując się na przedstawiciela biura pełniącego obowiązki sekretarza marynarki wojennej Hunga Cao. Tym samym Pentagon wycofał się z rozważanego wcześniej pomysłu przemianowania jednostki na cześć Donalda Trumpa.

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– Nie mamy zamiaru zmieniać nazwy USS Doris Miller – przekazał w piątek, 20 listopada, rzecznik Cao w oświadczeniu cytowanym przez stację.

Informacje o możliwej zmianie nazwy okrętu pojawiły się w sierpniu. CNN, powołując się na dwie osoby zaznajomione z wewnętrznymi rozmowami w marynarce wojennej, podała wówczas, że rozważane jest nadanie lotniskowcowi imienia obecnego prezydenta USA. Doris Miller miałby natomiast zostać upamiętniony nazwą innego okrętu.

Trump zamiast bohatera Pearl Harbor?

Pierwotnie jednostka klasy Gerald R. Ford miała nosić nazwę USS Doris Miller. Taką decyzję ogłoszono jeszcze podczas pierwszej kadencji Trumpa. Jak informowała CNN, w wewnętrznych dokumentach marynarki wojennej okręt zaczął jednak występować pod numerem kadłuba CVN-81, zamiast pod planowaną nazwą. W ten sam sposób określono go również w rozporządzeniu wykonawczym Białego Domu z 13 sierpnia.

Według CNN ceremonia położenia stępki lotniskowca ma odbyć się pod koniec tego roku. Jednostka jest obecnie w budowie, a jej przekazanie marynarce wojennej planowane jest dopiero na 2034 rok.

USS Doris Miller ma być pierwszym amerykańskim lotniskowcem nazwanym na cześć szeregowego marynarza, a zarazem pierwszym noszącym nazwisko Afroamerykanina. Lotniskowce US Navy tradycyjnie otrzymują imiona amerykańskich prezydentów, natomiast niszczyciele często upamiętniają osoby odznaczone Medalem Honoru.

Kim był Doris Miller?

Doris Miller zasłynął podczas japońskiego ataku na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku. Mimo że nie przeszedł szkolenia w obsłudze broni przeciwlotniczej, podczas ataku otworzył ogień do japońskich samolotów. Pomagał również rannym amerykańskim marynarzom, przenosząc ich w bezpieczne miejsca.

W 1942 roku został pierwszym czarnoskórym żołnierzem odznaczonym Krzyżem Marynarki Wojennej (Navy Cross), drugim najważniejszym odznaczeniem amerykańskiej marynarki wojennej. Wcześniej służył jako pomocnik w mesie, a po wydarzeniach w Pearl Harbor jego bohaterstwo stało się symbolem odwagi i przełamywania barier rasowych w amerykańskich siłach zbrojnych.

Miller kontynuował służbę do 24 listopada 1943 roku, kiedy zginął podczas ataku na Tarawę wraz z częścią załogi lotniskowca USS Liscome Bay, na którym służył jako kucharz oficer. Jego postać została przedstawiona w filmie Pearl Harbor z 2001 roku, w którym zagrał go Cuba Gooding Jr.

Jak podaje CNN, rozważane jest również pośmiertne przyznanie Millerowi Medalu Honoru – najwyższego amerykańskiego odznaczenia wojskowego. Wymagałoby to jednak zatwierdzenia przez Kongres i prezydenta USA.