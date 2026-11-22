Wybory połówkowe do Kongresu USA zakończyły się zwycięstwem Partii Demokratycznej, która przejęła od Partii Republikańskiej kontrolę nad obiema izbami parlamentu. W liczącym 100 miejsc Senacie demokraci będą mieć teraz 56 mandatów (54 własne oraz 2 należące do głosujących z nimi senatorów niezależnych) wobec 44 miejsc republikanów. Zwycięzcy „odbili” łącznie 9 stanów: Alaskę, Iowa, Kansas, Karolinę Południową, Karolinę Północną, Maine, Missisipi, Ohio oraz Teksas. W 435-osobowej Izbie Reprezentantów Partia Demokratyczna zdobyła prawie 260 mandatów, zyskując ponad 40 miejsc.

Reklama Reklama

Zdaniem Marka Magierowskiego Donald Trump sprawił, że wybory połówkowe stały się plebiscytem ws. pierwszej części jego kadencji. – Według amerykańskich dziennikarzy ponad 40 razy zachęcał do głosowania tak, jakby sam kandydował. Po porażce republikanów tłumaczył natomiast wynik tym, że jego nazwiska na kartach nie było. Trudno pogodzić te dwa komunikaty – ocenił były ambasador w rozmowie z Wprost.pl.

Marek Magierowski: Większość Amerykanów na co dzień znacznie silniej odczuwa ceny niż spory o woke

Według niego jednym z kluczowych powodów wygranej demokratów są wysokie ceny i wojna z Iranem. – Chociaż nie zgodziłbym się ze stwierdzeniem, że Trump w 2024 r. zwyciężył wyłącznie dzięki tematom gospodarczym – zastrzegł. – Bardzo mocno mobilizował wtedy konserwatywny elektorat sprzeciwem wobec kultury woke, polityki DEI i postulatów środowisk transpłciowych. [...] Problem republikanów polegał na tym, że jesienią 2026 r. nadal powtarzali niemal dokładnie te same hasła. Ostrzegali przed ideologią woke, socjalizmem, a nawet komunizmem. Tymczasem większość Amerykanów na co dzień znacznie silniej odczuwa ceny benzyny, żywności i koszty życia niż spory o udział osób transpłciowych w sporcie czy o zasady zatrudniania w przedsiębiorstwach – tłumaczył.

Jako „znamienne” Magierowski ocenił „zestawienie republikańskich ostrzeżeń przed socjalizmem z pomysłem Trumpa, by po zwycięstwie rozdać obywatelom czeki po 5 tys. dolarów”. – Wielu zwolenników MAGA uznawało oba te przekazy za równie słuszne, nie dostrzegając sprzeczności – podkreślił.

Innym ważnym powodem porażki republikanów były – w opinii Magierowskiego – formułowane wobec Trumpa i jego otoczenia zarzuty dotyczące korupcji. – Ludzie obserwowali, jak ogromne fortuny i wpływy skupiają się wokół Białego Domu, podczas gdy sami mają problemy z codziennymi wydatkami – mówił, zwracając uwagę, że „Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg i inni wielcy przedsiębiorcy zabiegali o względy nowego prezydenta, chcąc wzmacniać nie tylko pozycję biznesową, lecz także polityczną”.

Czytaj więcej Polityka Republikanie robią rachunek sumienia. Zaczęło się szukanie winnych Po druzgocącej porażce republikanów w partii rozpoczęło się szukanie winnych. Część republikanów jednak stoi za prezydentem Trumpem. – Trump jest b...

Magierowski, w przeszłości zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”, ocenił, że Trump to „polityk obdarzony ogromną charyzmą i talentem”, ale „znajdujący się u schyłku kariery”. – Podczas kampanii przemieszczał się między stanami i nieustannie wygłaszał przemówienia. Coraz częściej przypominały one jednak swobodny strumień świadomości. Nie chodzi wyłącznie o pojedyncze pomyłki, lecz o szerszy problem sposobu podejmowania decyzji – argumentował. Były ambasador RP w Izraelu i USA zauważył przy tym „niebezpiecznie podobny mechanizm”, jak u Joe Bidena – „najbliższe otoczenie nie będzie skłonne publicznie przyznać, że coś działa niewłaściwie”.