Potwierdziły się informacje o planowanych zwolnieniach grupowych w mławskich zakładach produkcyjnych. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie wpłynęły cztery zawiadomienia od przedsiębiorstw z branży elektronicznej. Łącznie redukcja zatrudnienia może objąć 759 osób, z czego najwięcej – 460 pracowników – w LG Electronics.

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Szczegóły dotyczące zwolnień przedstawiły władze powiatu mławskiego we wpisie zamieszczonym na Facebooku. Wynika z niego, że dwie spółki – Top Run Poland i Heesung Electronics Poland – planują zakończenie działalności produkcyjnej w mieście. Pozostałe zaś, czyli LG Electronics i Curtis Evoplast zapowiadają ograniczenie skali produkcji i zatrudnienia w mławskich zakładach.

Zwolnienia grupowe w Mławie potwierdzone. Najwięcej osób zwolni LG

LG Electronics Mława Sp. z o.o.

LG Electronics Mława przekazało urzędowi, że zamierza zwolnić 460 osób. Powodem jest trwałe ograniczenie linii produkcyjnych zajmujących się wytwarzaniem telewizorów oraz zmniejszenie skali ich produkcji.

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Firma podkreśliła, że nie planuje całkowitego zakończenia działalności w Mławie. Zakład w dalszym ciągu będzie produkował radia samochodowe i telewizory. Rozwiązywanie umów z pracownikami przewidziano na okres od końca stycznia do końca marca 2027 roku.

Curtis Evoplast Sp. z o.o.

W tym przedsiębiorstwie planowane jest zwolnienie 80 osób. Przyczyną mają być mniejsze zamówienia na produkty firmy.

Spółka Curtis Evoplast również nie zamierza kończyć działalności w mieście. Planowany termin rozwiązywania umów o pracę obejmuje okres od końca października do końca grudnia 2026 roku.

Top Run Poland Sp. z o.o.

Firma Top Run Poland zgłosiła zamiar zwolnienia 131 pracowników. Decyzja jest związana ze znaczącym spadkiem liczby zamówień otrzymywanych od kontrahentów.

Przedsiębiorstwo przewiduje całkowite zakończenie działalności w Mławie. Rozwiązywanie umów o pracę ma nastąpić w okresie od stycznia do marca 2027 roku.

Heesung Electronics Poland Sp. z o.o.

W zakładzie Heesung Electronics Poland planowana jest redukcja zatrudnienia obejmująca 88 osób. Firma zamierza zamknąć linie produkcyjne i wygasić działalność produkcyjną.

Proces rozwiązywania umów o pracę ma zostać przeprowadzony między grudniem 2026 roku a kwietniem 2027 roku.

Złożone zawiadomienia o zwolnieniach nie oznaczają jeszcze utraty pracy

Starostwo zwraca uwagę, że złożenie zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych jest formalnym etapem procedury. Nie oznacza to, że pracownicy objęci zgłoszeniami już stracili zatrudnienie.

Jak wyjaśniono w komunikacie, zgodnie z ustawą z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, faktyczne rozwiązanie umów może nastąpić najwcześniej po upływie 30 dni od przekazania urzędowi informacji o ustaleniach z pracownikami.

Możliwa jest również zmiana ostatecznej liczby osób objętych redukcją. Przedstawione dane odzwierciedlają stan na 19 listopada 2026 roku.

Władze powiatu rozmawiają z LG Electronics o wsparciu dla pracowników

W związku z zapowiadanymi zmianami w mławskich zakładach przedstawiciele samorządu podjęli rozmowy z kierownictwem LG Electronics. 19 listopada starosta mławski Witold Okumski i wicestarosta Tomasz Chodubski spotkali się z prezesem spółki Jeong Tack Kimem i przedstawicielami firmy. Głównym tematem rozmów były plany ograniczenia zatrudnienia w mławskim zakładzie oraz możliwości pomocy osobom z powiatu mławskiego, które mogą zostać objęte zwolnieniami.

W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie Witold Żerański. Urząd ma na bieżąco śledzić rozwój sytuacji i pozostawać przygotowany do udzielania wsparcia pracownikom, których obejmą planowane redukcje.