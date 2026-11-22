Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o limicie zarobków i czasie pracy lekarzy. Nowelizacja przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych regulacji stanowi część pakietu zmian zapowiedzianych w lipcu przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę.

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Nowe limity płacowe i ograniczenie czasu pracy do dwóch etatów

Zgodnie z założeniami ustawy łączny wymiar czasu pracy medyków nie będzie mógł przekraczać równoważnika dwóch etatów. Maksymalna stawka za godzinę ma wynieść jedną dwudziestą minimalnego wynagrodzenia brutto, czyli około 240 zł.

Z kolei limit miesięcznego wynagrodzenia przy dwóch etatach nie będzie mógł przekraczać szesnastokrotności płacy minimalnej brutto, co stanowi około 76 900 zł.

Brak kar dla lekarzy i zmniejszenie wymiaru etatu

Sejm poparł poprawki Senatu usuwające w całości zapisy o zakazie pracy na NFZ dla lekarzy poświadczających nieprawdę. Przyjął także poprawkę dotyczącą minimalnego wymiaru zatrudnienia. Ma to być jedna czwarta, a nie pół etatu.

Kolejne poprawki dotyczą umów. Sejm przyjął zaproponowaną przez Senat zmianę, zgodnie z którą bez okresu wypowiedzenia mają być one rozwiązywane z medykami, którzy nie zgadzają się na dostosowanie wynagrodzenia do limitów określonych w ustawie.

Posłowie opowiedzieli się także za poprawką, zgodnie z którą zmiany umów wynikające z dostosowania ich do nowych wymogów nie mogą obejmować obniżenia grupy zawodowej, do której zaliczono pracownika, ani zmiany kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracy.

Sejm odrzucił natomiast zmianę polegającą na wykreśleniu z ustawy lekarzy geriatrów, patomorfologów i psychiatrów jako zwolnionych z obowiązku przestrzegania minimalnego czasu zatrudnienia. W to miejsce wprowadzono zapis, by zawody medyczne i specjalizacje lekarskie objęte tym zwolnieniem były określane w drodze rozporządzenia ministra zdrowia.

Nowe kompetencje prezesa NFZ

Ustawa poszerza także możliwości kontrolne NFZ oraz kompetencje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Poparcie posłów uzyskały poprawki, zgodnie z którymi prezes NFZ miałby powoływać i odwoływać dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, ale po uzyskaniu akceptacji ministra zdrowia.

Zrezygnowano natomiast z przepisów określających kompetencje prezesa NFZ do wyrażania zgody pracownikowi funduszu na sprawowanie mandatu posła, senatora, posła do Parlamentu Europejskiego oraz radnego.

Szerzej o zmianach pisze portal Rynek Zdrowia.

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