Serwis Metacritic to amerykańska strona internetowa, która zbiera recenzje krytyków i użytkowników, a następnie tworzy z nich uśrednione podsumowania.

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„Dekalog” Krzysztofa Kieślowskiego na szczycie światowego rankingu

W zestawieniu serwisu Metacritic „Dekalog” Krzysztofa Kieślowskiego znalazł się na pierwszym miejscu w kategorii Najlepsze Filmy Wszech Czasów, zdobywając maksymalny wynik 100 proc. pozytywnych recenzji krytyków. To rezultat, którym może pochwalić się zaledwie 14 produkcji w całym rankingu. Ma też wysoką ocenę od widzów – zebrał 77 proc. pozytywnych opinii.

Polska seria jest na szczycie rankingu w towarzystwie takich legend światowej kinematografii jak „Ojciec chrzestny” czy „Casablanca”. Na liście najwyżej ocenianych filmów wszech czasów znalazł się także inny słynny obraz Kieślowskiego „Trzy kolory: Czerwony”.

Fenomen klasyka polskiej kinematografii. „Dekalog” zyskał na świecie status kultowego dzieła

Stworzony w 1988 r. cykl telewizyjny, zrealizowany we współpracy ze scenarzystą Krzysztofem Piesiewiczem, stanowi współczesną interpretację dziesięciu przykazań Bożych. Choć każdy z dziesięciu filmów stanowi odrębną historię, wspólnym mianownikiem jest człowiek w obliczu trudnych wyborów moralnych i egzystencjalnych.

„Dekalog” Krzysztofa Kieślowskiego jest za granicą doskonale znany i uznawany za jedno z najważniejszych dzieł w historii światowego kina. Choć fabuła poszczególnych części przedstawia rzeczywistość Polski końca lat 80., poruszana tematyka pozostaje ponadczasowa.

„To arcydzieło Krzysztofa Kieślowskiego jest jednym z największych osiągnięć XX w. w dziedzinie opowiadania historii za pomocą obrazu. Stworzony pierwotnie dla polskiej telewizji „Dekalog” skupia się na mieszkańcach warszawskiego osiedla z okresu schyłkowego komunizmu, których losy w subtelny sposób się splatają, gdy mierzą się oni z dylematami emocjonalnymi, zarazem głęboko osobistymi i uniwersalnie ludzkimi” – czytamy w opisie filmu na portalu Metacritic.

100 proc. pozytywnych opinii krytyków. „Piękny, smutny i trzeźwo patrzący na świat”

Dzieło Krzysztofa Kieślowskiego zachwyca krytyków i kinomanów swoją uniwersalną głębią. „Sfilmowany przez dziewięciu różnych operatorów, z poruszającą muzyką Zbigniewa Preisnera oraz porywającymi kreacjami zarówno uznanych, jak i nieznanych aktorów, „Dekalog” w uderzający sposób bada niepoznawalne siły, które kształtują nasze życie” – podsumowuje Metacritic.

Portal przytacza recenzje krytyków z najważniejszych amerykańskich tytułów prasowych. „Głęboka przyjemność, jaką oferują, wynika nie tylko ze zręcznej metafizycznej zabawy, ale także z geniuszu narracyjnego” – pisze o twórcach „Dekalogu” Stephen Holden w „The New York Times”.

„Piękny, smutny i trzeźwo patrzący na świat „Dekalog” Kieślowskiego – przytłaczający epicki dramat psychologiczny i duchowy naszych czasów – stawia czoła ciemności i wysyła pieśń przeciwko burzy" – komentuje z kolei Michael Wilmington z „Chicago Tribune”.

„Te pełne rozpaczy, niejednoznaczne utwory zawsze wywołują emocjonalny niepokój, co częściowo wynika z całkowitej pewności siebie Kieślowskiego jako reżysera. Jego oszczędne, minimalistyczne preferencje wizualne dominują w każdym odcinku. Praca kamery jest płynna i precyzyjna, a filmy są tak bogate w treść, że wydają się pełnometrażowe, choć takimi nie są" – pisze Kenneth Turan z „Los Angeles Times".

„Dekalog” zdobył liczne nagrody na międzynarodowych festiwalach, m.in. na Festiwalu Filmowym w Wenecji.