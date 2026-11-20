Jak wiele można poświęcić, żeby odzyskać ukochaną córkę? Samuel Murphy, bohater „Przemytników”, nie ma większych wątpliwości: niemal wszystko. Zwłaszcza że w Ameryce pogrążonej w Wielkim Kryzysie ludzkie życie bywa warte mniej niż kilka bryłek złota. Oregon 1933 r. Czasy Wielkiego Kryzysu i walki o każdy grosz. Samuel Murphy (Ethan Hawke), weteran wojenny, w wyniku splotu niefortunnych okoliczności trafia do więzienia i zostaje rozdzielony z ukochaną córką Penny. Dostaje jednak szansę na skrócenie wyroku, dzięki wyniszczającej harówce w obozie pracy. Diabelski układ proponuje mu Clancy (Russell Crowe), bezwzględny nadzorca obozu. Murphy wraz z grupą innych mężczyzn ma przemycić złoto przez trudno dostępne, dzikie tereny Oregonu. Zadanie, które początkowo wydaje się stosunkowo proste, szybko zamienia się w niebezpieczną wyprawę. Bohaterowie muszą zmierzyć się nie tylko z bezlitosną przyrodą, ale także z własną chciwością, wzajemną nieufnością i zdradą.