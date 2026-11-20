Po ostatecznym rozstrzygnięciu, że Intraco nie może być zabytkiem, zaczyna się wyburzanie. W tym miejscu PHN postawi nowoczesny budynek. Przewidywany termin oddania to 2030 r.

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Kontrolowany przez Skarb Państwa i notowany na warszawskiej giełdzie Polski Holding Nieruchomości (PHN) rusza z rozbiórką kultowego biurowca Intraco, po tym, jak ostatecznie rozstrzygnęła się sprawa, czy oddany w 1975 r. wieżowiec może zostać uznany za zabytek. 17 listopada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego utrzymało decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o odmowie wpisania Intraco do rejestru. O wpis w imieniu grupy mieszkańców Muranowa wnioskowało stowarzyszenie „Obrońcy Zabytków Warszawy”.

Budowa nowego Intraco ruszy na przełomie lat 2027–2028

– Prace rozbiórkowe będą prowadzone etapowo i potrwają łącznie około 14 miesięcy – mówi „Rzeczpospolitej” Magdalena Kacprzak z biura prasowego PHN. – Obecnie realizowane są prace związane z rozbiórką nadziemnej części podium budynku Intraco oraz przygotowaniem zabezpieczeń. W najbliższych tygodniach planowany jest montaż siatek zabezpieczających, a na przełomie grudnia i stycznia – montaż dźwigu oraz windy, które będą wykorzystywane podczas dalszych prac. Następnie prowadzony będzie stopniowy demontaż budynku, kondygnacja po kondygnacji. Szczegółowe terminy poszczególnych etapów mogą ulegać zmianom, m.in. ze względu na warunki atmosferyczne – dodaje.

Do tej pory demontaż prowadzony był wewnątrz wieży, usunięto głównie materiały zawierające azbest.

Zastosowana przy rozbiórce technologia top-down polega na stopniowym demontażu budynku kondygnacja po kondygnacji, przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu i systemowych zabezpieczeń. Pozwoli to na kontrolowane prowadzenie prac i ograniczenie ich oddziaływania na otoczenie, w szczególności hałasu i zapylenia, a także na zapewnienie bezpieczeństwa sąsiedniej zabudowy. Wykonawcą prac jest TREE Capital.

Następca Intraco ma zostać oddany do użytkowania w 2030 r.

Latem 2025 r. PHN zapowiedział wyburzenie Intraco i zastąpienie go nowoczesnym biurowcem. Konserwator uznał, że Intraco nie reprezentuje wartości historycznych, artystycznych lub naukowych uzasadniających indywidualny wpis do rejestru zabytków nieruchomych. Powodem były liczne modyfikacje nieruchomości, na czele ze zmianą oryginalnej fasady w latach 1998–2000.

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– Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę nowego biurowca został już złożony. Zgodnie z aktualnym harmonogramem rozpoczęcie budowy planowane jest na przełomie 2027 i 2028 r. Zakończenie inwestycji przewidywane jest w 2030 r. – mówi Kacprzak. – Trwają jeszcze prace projektowe związane z ostatecznym wyglądem nowego Intraco, a poszczególne rozwiązania architektoniczne i funkcjonalne są nadal dopracowywane. Zależy nam na zaprezentowaniu docelowej, kompleksowo przygotowanej koncepcji budynku, dlatego wizualizacje zostaną udostępnione po zakończeniu prac nad jej finalnym kształtem – dodaje.

Nowy budynek ma nawiązywać do obecnego, czyli ma mieć wysokość 107 m, przy czym będą to 23 kondygnacje, a nie 37, co pokazuje, jak zmieniły się standardy wysokości pięter. Powierzchnia najmu będzie zbliżona – to 25 tys. mkw.

– Intraco przez ponad 50 lat było ważnym i rozpoznawalnym elementem Warszawy. Mamy świadomość jego znaczenia dla mieszkańców, ale naszym obowiązkiem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedzialne podejście do przyszłości tej nieruchomości. Nie mogliśmy dopuścić do sytuacji, w której jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków Warszawy przez kolejne lata pozostawałby zamknięty, bez realnych możliwości jego użytkowania – skomentował prezes PHN Wiesław Malicki.