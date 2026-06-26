Mazowiecki konserwator zabytków ma jeszcze raz rozpatrzyć wniosek stowarzyszenia „Obrońcy Zabytków Warszawy”, złożony w imieniu grupy mieszkańców Muranowa, o wpisanie kultowego wieżowca Intraco do rejestru zabytków. Społecznicy chcieli zablokować plany właściciela – Polskiego Holdingu Nieruchomości – które przewidują rozebranie budynku i zastąpienie go spełniającym współczesne standardy. W marcu konserwator odmówił wpisania Intraco do rejestru, ale społecznicy odwołali się do ministry kultury i dziedzictwa narodowego. Okazuje się, że 1 czerwca ministra uchyliła zaskarżoną decyzję w całości i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Informację potwierdza Piotr Jędrzejowski, rzecznik MKiDN.

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PHN ograniczył prace rozbiórkowe, ale spokojny o ostateczną decyzję w sprawie Intraco

Czerwiec się kończy, ale sprawa jeszcze nie ruszyła. – Akta nie zostały jeszcze zwrócone z ministerstwa. Niezwłocznie po ich otrzymaniu sprawa zostanie ponownie rozpatrzona – informuje Anna Śmigielska, rzeczniczka Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Co na to Polski Holding Nieruchomości?

– Spółka z należytą uwagą i szacunkiem odnosi się do rozstrzygnięć właściwych organów administracji publicznej. Mając na względzie zapewnienie pełnej transparentności prowadzonego postępowania, poszanowanie obowiązujących procedur administracyjnych oraz dbałość o zachowanie wszelkich wartości, które mogą podlegać ocenie w toku ponownego rozpatrywania sprawy, spółka nie prowadzi obecnie w budynku żadnych prac, które mogłyby naruszać jego substancję lub konstrukcję – mówi Magdalena Kacprzak, rzeczniczka PHN. – Pragniemy zaznaczyć, że decyzja uchylająca decyzję konserwatora została wydana wyłącznie ze względów formalnoprawnych i nie stanowi merytorycznej oceny zasadności wpisu budynku do rejestru zabytków. Rozstrzygnięcie to wskazuje jedynie na konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania oraz uzupełnienia materiału dowodowego przez organ pierwszej instancji – dodaje.

Od marca na tapecie jest kwestia zagrożenia, jaką stwarza rozbiórka, z powodu znajdującego się w Intraco azbestu – tak twierdzą mieszkańcy Muranowa. PHN podkreśla, że liczne kontrole, w tym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nie stwierdziły nieprawidłowości, a sam azbest usuwany jest wewnątrz budynku.

W zeszłym roku szacowano, że rozbiórka zabierze 12-16 miesięcy. Nowy budynek ma nawiązywać do obecnego Intraco, czyli ma mieć wysokość 107 m, przy czym będą to 23 kondygnacje, a nie 37, co pokazuje, jak zmieniły się standardy wysokości pięter. Powierzchnia najmu będzie zbliżona – to 25 tys. mkw. Nowy budynek zaoferuje możliwość wynajmu większej powierzchni na piętrze, a tego oczekują najemcy. Oddanie do użytkowania nowego wieżowca zakładane jest w 2030 r.

W marcu konserwator nie znalazł powodu, by Intraco uznać za zabytek

W marcu konserwator uznał, że Intraco nie reprezentuje wartości historycznych, artystycznych lub naukowych uzasadniających indywidualny wpis do rejestru zabytków nieruchomych. Powodem są liczne modyfikacje, ze zmianą oryginalnej fasady na czele w latach 1998–2000.

PHN analizował wyburzenie Intraco jeszcze w 2013 r., ale zapadła decyzja, by tej nieruchomości dać jeszcze jedną szansę i poprzestać na modernizacji, skoro są chętni na taki standard. Dodatkowo w 2022 r. dostawiono mniejszy biurowiec Intraco Prime. Jednak w czerwcu 2025 r. zadecydowano o wyburzeniu Intraco – zostały bowiem wyczerpane możliwości dalszej modernizacji budynku do współczesnych standardów technicznych, pod względem efektywności energetycznej oraz do wymagań najemców.

Stare biurowce znikają z panoramy miasta

W Polsce biurowce w wieku 11–20 lat są już uznawane za dojrzałe, a liczące ponad 21 za starsze. Intraco powstało w latach 70. zeszłego wieku. Właściciele stają przed dylematem, co się lepiej kalkuluje. Czy zmodernizować budynek i zachować funkcję biurową, czy zmienić sposób użytkowania, czy też jedynym wyjściem jest wyburzenie i zagospodarowanie działki od nowa.

Według szacunków firmy Colliers, w latach 2020–2025 tylko w Warszawie wycofano z użytkowania ponad 500 tys. mkw. powierzchni biurowej w 52 budynkach. Z rynków regionalnych zniknęło w tym czasie 222,6 tys. mkw. Rekordowy był pod tym względem 2025 r., kiedy tylko w Warszawie wyłączono z użytkowania 165,8 tys. mkw. biur w 17 budynkach, podczas gdy oddano 88,7 tys. mkw. nowej powierzchni do pracy.