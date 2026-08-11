• Holding z Alicante zakończył 2025 rok z EBITDA przekraczającą 64 mln euro, kapitałem własnym na poziomie 496 mln euro oraz solidnym portfelem projektów na kolejne lata.

• W 2025 roku spółka zrealizowała jedne z najważniejszych przedsięwzięć w swojej historii, w tym TM Tower w Benidormie, Distrito Xcalacoco Beach w Meksyku, nową siedzibę korporacyjną w Torrevieja oraz przedłużenie umowy sponsoringowej z Valencia CF.

• TM zrealizowała ponad 90% z 50 zobowiązań środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym zawartych w II Planie Generalnym Odpowiedzialności Korporacyjnej, co zostało docenione w 2025 roku nagrodą ASPRIMA-SIMA za Największy Postęp w Obszarze ESG.

Sede corporativa TM

Madryt, 14 lipca 2026 r. TM Real Estate Group zakończyła 2025 rok ze skonsolidowanymi przychodami na poziomie 318 mln euro, co oznacza wzrost o 24% w porównaniu z poprzednim rokiem, oraz EBITDA wynoszącą około 64 mln euro. Tym samym holding z Alicante osiągnął jeden z najlepszych wyników w swojej historii i umocnił pozycję lidera sektora turystyki mieszkaniowej w Hiszpanii.

Wzrost był napędzany silnym popytem na nieruchomości mieszkaniowe, poprawą rentowności operacyjnej oraz wyjątkowo solidną sytuacją finansową. Spółka zakończyła rok z kapitałem własnym wynoszącym 496 mln euro, co pozwala jej realizować kolejne inwestycje bez naruszania stabilności bilansu.

W 2025 roku Grupa nadal wzmacniała swój portfel działalności, odnotowując wzrost wartości realizowanych inwestycji mieszkaniowych o 84%, do poziomu 106 mln euro, oraz wzrost wpłat klientów na poczet przyszłych dostaw o 30%, do 145 mln euro. Oznacza to znaczącą liczbę już zakontraktowanych sprzedaży i zapewnia dobrą widoczność przyszłych przychodów.

Rok ten upłynął również pod znakiem rozwoju strategicznych projektów wzmacniających krajową i międzynarodową pozycję firmy. Należą do nich TM Tower w Benidormie – przyszły najwyższy budynek mieszkalny w Europie, Distrito Xcalacoco Beach – nowa inwestycja mieszkaniowa w Meksyku, inauguracja nowej siedziby korporacyjnej w Torrevieja oraz odnowienie partnerstwa z Valencia CF w charakterze Main Global Partner.

TM Tower w Benidormie, widok na plaze Poniente

Rentowny wzrost i większa efektywność operacyjna

Poprawa wyników nie wynika wyłącznie ze wzrostu przychodów. TM zwiększyła również efektywność i rentowność. EBITDA przekroczyła 64 mln euro, co oznacza wzrost o 84% w porównaniu z 2024 rokiem. Potwierdza to zdolność Grupy do wzrostu przy zachowaniu kontroli kosztów i skutecznego przekładania wyników sprzedaży na rentowność.

Sprzedaż projektów deweloperskich wzrosła o 28%, osiągając 254 mln euro, dzięki utrzymującemu się wysokiemu popytowi na nieruchomości mieszkaniowe w głównych obszarach działalności spółki. Segment deweloperski w Hiszpanii pozostał głównym motorem wzrostu, generując 80% skonsolidowanych przychodów.

TM utrzymuje pozycję lidera sektora turystyki mieszkaniowej w Hiszpanii i konsekwentnie realizuje cele Strategicznego Planu Horizonte TM 2024–2027, zakładającego przekroczenie 1,1 mld euro skumulowanych przychodów w tym okresie.

Spółka dysponuje bankiem ziemi o powierzchni około jednego miliona metrów kwadratowych oraz portfelem strategicznych lokalizacji na wybrzeżu Morza Śródziemnego, szczególnie w regionach o wysokim popycie mieszkaniowym i turystycznym. W połączeniu z dogłębną znajomością międzynarodowego klienta i zarządzaniem całym łańcuchem wartości działalności deweloperskiej stanowi to jedną z kluczowych przewag konkurencyjnych TM

TM Tower by TM Grupo Inmobiliario w Benidormie, Hiszpania

TM Tower – flagowy projekt mieszkaniowy w Europie

Jednym z najważniejszych wydarzeń 2025 roku była prezentacja TM Tower w Benidormie – najbardziej prestiżowego projektu mieszkaniowego w historii spółki. Budynek o wysokości 230 metrów, liczący 64 kondygnacje, 260 apartamentów oraz ponad 10 000 m² części wspólnych ma stać się najwyższym budynkiem mieszkalnym w Europie.

Inwestycja, zaprezentowana we wrześniu 2025 roku, zakłada nakłady na poziomie 140 mln euro i od początku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem rynku. Obecnie sprzedano już połowę mieszkań, co potwierdza międzynarodową atrakcyjność projektu i jego znaczenie dla przyszłego portfela Grupy.

Oddanie TM Tower do użytku planowane jest na drugą połowę 2028 roku. Projekt zapewni ciągłość przychodów w nadchodzących latach i będzie dziesiątym wieżowcem zrealizowanym przez TM w Benidormie. W ostatniej dekadzie Grupa zainwestowała w tym mieście ponad 400 mln euro.

TM Tower by TM Grupo Inmobiliario w Benidormie, Hiszpania

TM Tower by TM Grupo Inmobiliario w Benidormie, Hiszpania

Meksyk: rozwój hotelarstwa i nowa inwestycja mieszkaniowa w Playa del Carmen

Działalność międzynarodowa ponownie odegrała istotną rolę w 2025 roku. Segment hotelowy TM w Meksyku, działający pod marką The Fives Hotels & Residences, wygenerował około 60 mln euro przychodów, odpowiadając za 20% skonsolidowanego obrotu, i odnotował wzrost o 9

The Fives konsekwentnie umacnia swoją pozycję na Riwierze Maya dzięki premium ofercie hotelarskiej opartej na wyjątkowych doświadczeniach gości, bezpośrednim zarządzaniu i koncepcji „All Senses Inclusive”. Działalność ta zapewnia Grupie stabilne, powtarzalne źródło przychodów i uzupełnia działalność mieszkaniową.

Równolegle TM wznowiła działalność deweloperską w Meksyku poprzez projekt Distrito Xcalacoco Beach w Playa del Carmen. Inwestycja obejmuje 275 mieszkań i wartość 65 mln dolarów. Pierwszy etap, obejmujący 90 lokali, został niemal całkowicie wyprzedany, a drugi etap również spotkał się z bardzo pozytywnym przyjęciem ze strony klientów z Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii.

Promoción México

Dywersyfikacja: Las Moreras Fruit & Veggies umacnia działalność rolniczą

W obszarze dywersyfikacji TM kontynuowała rozwój swojej spółki rolnej Las Moreras Fruit & Veggies, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży cytrusów. Firma utrzymała obecność na różnych rynkach europejskich i rozwijała działalność wzmacniającą zdywersyfikowany charakter holdingu.

W 2025 roku Las Moreras Fruit & Veggies eksportowało swoje produkty do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Włoch, Danii i Polski.

Nowa siedziba korporacyjna w Torrevieja

Rok 2025 był również rokiem otwarcia nowej siedziby TM Real Estate Group w Torrevieja, przy Plaza José Luis Serna, nazwanej na cześć założyciela firmy.

Nowa siedziba uzyskała certyfikat LEED Platinum – najwyższy poziom przyznawany przez US Green Building Council – posiada klasę energetyczną A i została zaprojektowana zgodnie ze standardem WELL oraz zasadami Smart Building i pełnej dostępności.

TM Tower, Benidorm (Alicante)

Przedłużenie współpracy z Valencia CF

Kolejnym strategicznym wydarzeniem 2025 roku było przedłużenie umowy sponsorskiej między TM Real Estate Group a Valencia CF. Partnerstwo wzmacnia krajową i międzynarodową rozpoznawalność marki oraz jej związki ze Wspólnotą Walencką, regionem Morza Śródziemnego i kluczowymi europejskimi rynkami zainteresowanymi turystyką mieszkaniową w Hiszpanii.

Umowa utrzymuje status TM jako Main Global Partner Valencia CF i umożliwia realizację działań networkingowych, hospitality, aktywacji marki oraz promocji międzynarodowej we współpracy z LALIGA.

Odpowiedzialność korporacyjna: ponad 90% realizacji II Planu Generalnego

TM Real Estate Group kontynuowała w 2025 roku rozwój strategii odpowiedzialności korporacyjnej, zrównoważonego rozwoju i ładu korporacyjnego. Spółka zrealizowała ponad 90% z 50 zobowiązań środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem określonych w II Planie Generalnym Odpowiedzialności Korporacyjnej.

Postępy te zostały wyróżnione nagrodą ASPRIMA-SIMA za Największy Postęp ESG, przyznaną za działania w obszarze środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Pablo Serna, dyrektor generalny TM Real Estate Group, podkreślił: „Rok 2025 był kluczowym okresem dla TM. Zwiększyliśmy przychody i EBITDA, umocniliśmy naszą pozycję finansową oraz uruchomiliśmy projekty, które będą kształtować przyszłość firmy, takie jak TM Tower w Benidormie, Distrito Xcalacoco Beach w Meksyku oraz nasza nowa siedziba korporacyjna.”

„Wchodzimy w drugą część realizacji Planu Horizonte TM 2027 jako silniejsza i bardziej międzynarodowa firma, dysponująca portfelem projektów pozwalającym nadal przewodzić sektorowi turystyki mieszkaniowej nad Morzem Śródziemnym. Jednocześnie pozostajemy wierni idei odpowiedzialnego wzrostu, tworzącego realną wartość dla ludzi i regionów.”

TM Tower w Benidormie, czesci wspolne

O TM Grupo Inmobiliario

TM Grupo Inmobiliario to holding z Alicante, założony w 1969 roku, specjalizujący się w realizacji projektów nieruchomościowych, turystycznych i hotelowych. Firma łączy design, wysoką jakość oraz unikalne usługi, aby oferować swoim międzynarodowym klientom wyjątkowe doświadczenia.

Z ponad 25 000 oddanych mieszkań — głównie w regionie Morza Śródziemnego — spółka należy do liderów sektora turystyki rezydencjalnej w Hiszpanii i Europie. Jej działalność obejmuje również zarządzanie i operowanie hotelami (ponad 1 000 pokoi na Riviera Maya w Meksyku), wynajem wakacyjny, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz działalność rolniczą.

TM Grupo Inmobiliario rozwija zdywersyfikowany, międzynarodowy model wzrostu oparty na stabilności finansowej, innowacyjności oraz silnej orientacji na wyniki i potrzeby klienta. Te wartości, w połączeniu z zaangażowaniem ponad 1 800 pracowników, stanowią fundament wizji firmy, której celem jest bycie punktem odniesienia w obszarze odpowiedzialnej turystyki rezydencjalnej.

W ramach swojej strategii TM Grupo Inmobiliario pełni rolę Main Global Partnera Valencia CF. To partnerstwo wykracza poza tradycyjny sponsoring sportowy, stając się platformą międzynarodowej ekspansji. Obie organizacje łączy wspólne śródziemnomorskie DNA — oparte na wysiłku, pasji i silnej więzi z regionem — które wspólnie promują na kluczowych rynkach międzynarodowych, wzmacniając powiązania między sportem, stylem życia i turystyką rezydencjalną.

Santa Maria Sea, El Puig, Walencja

Materiał Promocyjny