W sobotę odbyło się posiedzenie klubu, podczas którego w tajnym głosowaniu zdecydowano o zgłoszeniu 73-letniego prawnika i byłego prezesa Sądu Najwyższego jako kandydata Tiszy na prezydenta.

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Baka został prezesem Sądu Najwyższego w 2009 r. Jego mandat miał trwać sześć lat, ale na mocy poprawek do konstytucji przyjętych przez rząd Viktora Orbána został odsunięty od pełnienia funkcji już w styczniu 2012 r. Jednocześnie utworzono nową instytucję, Kurię, która formalnie zastąpiła Sąd Najwyższy.

Nowe przepisy wprowadziły m.in. wymóg, by sędziowie Kurii mieli co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego na Węgrzech. Skutkowało to automatycznym wykluczeniem Baki, który przez większą część kariery zawodowej pełnił funkcję sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Klub Tiszy zaproponował w środę, aby Zgromadzenie Narodowe zagłosowało nad wyborem nowego prezydenta kraju we wtorek. Wybory oficjalnie zatwierdziła Anikó Hallerne Nagy, wiceprzewodnicząca parlamentu, która pełni obowiązki marszałkini w miejsce Agnes Forsthoffer, która tymczasowo przejęła obowiązki prezydenta.

András Baka wybrany na prezydenta Węgier. Był jedynym kandydatem Tiszy

W poniedziałek klub parlamentarny Tiszy złożył wniosek o nominowanie Andrása Baki – był on jedynym kandydatem ubiegającym się o urząd głowy państwa. Aby nazwisko danej osoby znalazło się na karcie do głosowania, wymagane było poparcie co najmniej jednej piątej posłów, czyli 40 deputowanych. Poza Tiszą jedynie Fidesz mógł samodzielnie zgłosić kandydaturę, jednak partia ta zapowiedziała wcześniej bojkot głosowania. W jej ocenie odwołanie z urzędu prezydenta Sulyoka było bezprawne.

Baka, 73-letni prawnik, został w 2009 r. prezesem Sądu Najwyższego. Jego mandat miał trwać sześć lat, ale na podstawie poprawek do konstytucji, przyjętych przez rząd Orbána, został odsunięty od pełnienia tej funkcji już w styczniu 2012 r. Jednocześnie utworzono nową instytucję, Kurię, która formalnie zastąpiła Sąd Najwyższy.

Nowe przepisy wprowadziły m.in. wymóg, by prezesi Kurii mieli co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego na Węgrzech. Skutkowało to automatycznym wykluczeniem Baki, który przez większą część kariery zawodowej pełnił funkcję sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Czytaj więcej Polityka 73-latek ma zostać prezydentem Węgier. Partia Magyara wybrała kandydata Klub parlamentarny partii Tisza premiera Węgier Petera Magyara wybrał w sobotę byłego prezesa Sądu Najwyższego Andrasa Bakę na swojego kandydata na...

Jak wybierany jest prezydent Węgier? Zasady głosowania

Prezydent Węgier wybierany jest w tajnym głosowaniu przez co najmniej dwie trzecie deputowanych do parlamentu i może objąć urząd ósmego dnia po ogłoszeniu wyników głosowania. Tisza ma w parlamencie 141 ze 199 mandatów.