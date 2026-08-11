Nowymi członkami Rady ds. Ekonomii zostali także kardynał Ladislav Nemet z Serbii, kard. Jean-Paul Vesco z Algierii, kard. Roberto Repole z Włoch.

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Ponadto Leon XIV zdecydował, że na stanowisku koordynatora Rady pozostanie kardynał Reinhard Marx, metropolita Monachium i Fryzyngi, a wicekoordynatora – niemiecka profesorka Charlotte Kreuter-Kirchhof z uniwersytetu w Düsseldorfie.

Świeccy eksperci wzmocnią watykańskie finanse

Nominacje otrzymali również świeccy eksperci i naukowcy z kilku krajów, wśród nich francuski biznesmen Denis Duverne z Francuskiej Fundacji Badań Medycznych, znany z działalności filantropijnej.