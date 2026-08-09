– Ciągle napływają bolesne wiadomości o niewinnych osobach zabitych i rannych na Ukrainie i w Rosji. Tragiczne wydarzenia następują jedno po drugim, a wręcz się mnożą, pociągając za sobą coraz więcej ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci. Jestem blisko rodzin ofiar, rannych oraz wszystkich, którzy cierpią z powodu trwającego konfliktu – powiedział papież, zwracając się w niedzielę do uczestników południowej modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

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Zaapelował o poszanowanie prawa humanitarnego oraz „zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne”. – Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienia. Nadszedł czas, aby przerwać spiralę przemocy i dać przestrzeń dyplomacji oraz dialogowi, by otworzyć drogę do pokoju – dodał papież.

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Wojna w Sudanie. Papież Leon XIV apeluje o tworzenie korytarzy humanitarnych

Leon XIV wyraził też zaniepokojenie sytuacją w Sudanie, a zwłaszcza w mieście Al-Ubajjid, obleganym od miesięcy przez paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF).

Wojna domowa w Sudanie trwa od kwietnia 2023 r. Wybuchła w wyniku walki o władzę między armią wierną rządowi a rebeliantami z RSF. Według ONZ działania zbrojne zmusiły około 14 mln ludzi do opuszczenia domów. Organizacja określa trwającą tam sytuację jako najgorszy kryzys humanitarny na świecie.

– Wyrażając duchową bliskość z całym narodem, ponawiam apel do władz o zapewnienie korytarzy humanitarnych dla ludności cywilnej. Jednocześnie wzywam wspólnotę międzynarodową do wspierania wysiłków zmierzających do natychmiastowego zawieszenia broni – oświadczył papież.

Leon XIV wezwał wiernych do modlitwy o wsparcie dla cierpiących i przemianę serc „tych, którzy sieją przemoc”, a także o pokój.