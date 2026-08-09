W tym przypadku liczą się nie tylko słowa, ale też w jakim czasie zostały użyte. A szefowa japońskiego rządu sięgnęła tylko do teraźniejszości, nie odnosząc się do przeszłości. W przemówieniu tam, gdzie miało miejsce epicentrum eksplozji w Hiroszimie 6 sierpnia 1945 r., premier opisała trzy zasady, którymi jej kraj kieruje się w odniesieniu do broni atomowej: nie chce jej produkować ani rozmieszczać na swoim terytorium, nie zgadza się też na jej wprowadzenie na ziemie Japonii nawet przez amerykańskiego sojusznika.