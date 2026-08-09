Zakończył się 20. BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Podczas Gali Zamknięcia poznaliśmy zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych.

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Konkurs BNP Paribas Dwa Brzegi

Jury Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych w składzie: Olga Chajdas — reżyserka, Kordian Kądziela — reżyser, Sebastian Stankiewicz — aktor, po zapoznaniu się z 29 filmami, jednogłośnie postanowiło przyznać następujące nagrody.

I Nagroda w wysokości 8000 zł – za „Skin on skin” (reż. Simon Schneckenburger) za pokazanie, że bliskość i spełnienie można znaleźć w najbardziej okrutnym miejscu. Za przejmujący obraz nieprzystawalności do świata, w którym cierpienie staje się refrenem do naszych działań, a człowiek jest niewiele więcej wart niż zwierzę przeznaczone na ubój. Obraz współczesnej, niepięknej, dwulicowej i skomplikowanej Europy.

Marta Cienkowska, ministra kultury na festiwalu BNP Paribas Dwa Brzegi Foto: Mat.Pras./ BNP Paribas Dwa Brzegi

II Nagroda w wysokości 6000 zł – za „Tytuł się jeszcze przyśni” (reż. Klaudia Fortuniak) za stworzenie onirycznego, odrealnionego świata, który jest jednocześnie spójny, przejmujący i przede wszystkim absurdalnie zabawny. Za opowieść o intrygującej bohaterce, dla której ma się ochotę rzucić wszystko i wyruszyć na wycieczkę tropem łódzkich rzek.

III Nagroda w wysokości 4000 zł – za „Sprawa nr” (reż. Patrycja Polkowska) za sugestywny i niezwykle aktualny portret człowieka uwikłanego w mechanizmy systemu oraz siłę emocjonalnego oddziaływania pozostawiającego widza z pytaniami długo po seansie.

Nagroda im. Agatki Modrzejewskiej za najlepsze zdjęcia w wysokości 5000 zł otrzymali Fran Moreno Blanco, Santi Pujola Amati za film „Furia” – za obraz skupiony, skromny, bez zbędnych fajerwerków, który śledzi bohatera w najbardziej wrażliwy i czuły sposób. Nie mamy wątpliwości, że emocje i bohater były tu inspiracją dla pracy kamery, a światło i charakter obrazu były od początku konsekwentnie przeprowadzone.

BNP Paribas Dwa Brzegi – przeboje z Polski i z Cannes

20. BNP Paribas Dwa Brzegi otworzył film „Tchórz” Lukasa Dhonta. Na zamknięcie pokazano „Naturę miłości” Rodriga Sorogoyena. Filmowo działo się wiele: premiery canneńskie, kolejna, wspomniana już odsłona Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych, cztery retrospektywy – Anny Dymnej, Elizy Kubarskiej, Jana Komasy i Larsa von Triera, ponad 100 seansów, wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie i dziesiątki spotkań z reżyserami, aktorami czy producentami.

W głównej sekcji programowej „Świat pod namiotem” zaprezentowane zostały najnowsze filmy fabularne i dokumentalne nagrodzone na międzynarodowych festiwalach. Wśród gości znalazły się legendy polskiego kina, m.in. Anna Dymna, Grażyna Szapołowska, Magdalena Cielecka, Daniel Olbrychski, Olgierd Łukaszewicz i Robert Więckiewicz.

Na koncertach na Zamku wystąpili m.in. Marcin Dorociński, Wojciech Mazolewski, Arek Jakubik czy Mary Komasa.

Odbyła się także pierwsza Noc Galerii oraz ponad 100 wydarzeń artystycznych. 20. BNP Paribas Dwa Brzegi odbył się w dniach 1–9 sierpnia 2026 r. w Kazimierzu Dolnym.

21. BNP Paribas Dwa Brzegi odbędzie się w dniach 31 lipca – 8 sierpnia 2027 w Kazimierzu Dolnym. „Rzeczpospolita” jest patronem prasowym festiwalu.