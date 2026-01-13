Rzeczpospolita
Wydarzenia
Anna Dymna wróciła do Teatru TV. TVP VOD ma „Norymbergę" z Crowem na wyłączność

„Królową miłości” z powracającą do Teatru TV Anną Dymną zobaczyło w poniedziałek 12 stycznia ok 435 tysięcy widzów. TVP poinformowało, że 2025 r. był pod wieloma względami rekordowy dla VOD. Zanotowano ponad 24 proc. więcej odtworzeń niż w 2024 roku.

Publikacja: 13.01.2026 18:34

Anna Dymna w spektaklu Teatru TV

Foto: N. Młudzik/TVP

Jacek Cieślak

Spektakl z Anną Dymną został pokazany w cyklu Nowa Dramaturgia Polska, którego zadaniem jest promocja młodych osób piszących dla teatru oraz najnowszych tekstów dramatycznych.

„Królowa miłości” to współczesny moralitet i wiwisekcja rodzinnych relacji. Opowieść o ślepej miłości matki do syna-mordercy i miłości córki do matki, która wypiera zbrodnię syna. Historia o lojalności, winie i moralnej odwadze – i o rozliczeniu z życiem w obliczu nadciągającej śmierci. Czy milczenie w obliczu zła to też forma winy? Co tracimy, gdy udajemy, że nic się nie stało? I czy miłość, która wszystko wybacza, powinna też wszystko przemilczeć? Tak zapowiedział Teatr TV premierę Sandry Szwarc w reżyserii Moniki Czajkowskiej.

Razem z Anną Dymną grają Dominika Bednarczyk, Izabella Dudziak i Aleksandra Konieczna.

435 tys. widzów to bardzo dobry wynik, choć nie rekordowy. W zeszłym roku pięć spektakli uzyskało lepszy wynik. Dwa najlepsze – „Wizyta starszej pani” (klasyk Dürrenmatta w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej) i „Księga sprośności” o Mickiewiczu i Fredrze w autorskiej reżyserii Macieja Wojtyszki miały oglądalność 584 tysięcy i 526 tys. widzów.

Spektakl można obejrzeć w TVP VOD.

TOP3 najpopularniejszych tytułów 2025 r. w TVP VOD

Jednocześnie TVP poinformowała o rosnącej frekwencji tego kanału transmisji programów w 2025 r.

Był pod wieloma względami rekordowy. Zanotował ponad 24 proc. więcej odtworzeń wideo niż w 2024 r. O prawie 10 proc. rok do roku wzrosła też średnia miesięczna liczba użytkowników. To najlepsze wyniki serwisu od początku jego istnienia.

W TOP3 najpopularniejszych tytułów roku w TVP VOD znalazły się trzy seriale Telewizji Polskiej: pierwsze miejsce zajął serial „M jak miłość”, który w listopadzie 2024 obchodził swoje 25-lecie, tuż za nim uplasowała się „Rodzinka.pl”, która we wrześniu 2025 wróciła do Telewizji Polskiej z nowym sezonem. Podium zamyka kolejny przebój TVP – serial „Na sygnale”. W czołówce najchętniej oglądanych tytułów znalazły się też seriale „Profilerka. Jastrë”, „Krew z krwi 3” i „Zatoka szpiegów 2” oraz nowości jesiennej ramówki Telewizji Polskiej – „Drelich” i „Czarna śmierć”.

Miniony rok był dla TVP VOD rekordowy również pod względem liczby płatnych subskrypcji. W grudniu 2025 było ich o 11,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Użytkownicy TVP VOD coraz chętniej oglądają filmy w modelu TVOD, czyli płatnym, na żądanie. W minionym roku najczęściej sięgali po „U Pana Boga w Królowym Moście” i „Konklawe” oraz grudniową premierę serwisu, superprodukcję Telewizji Polskiej „Chopin, Chopin!”.

W tej formule trafił 13 grudnia do streamingu thriller historyczny „Norymberga”. Russell Crowe występuje jako Hermann Göring, Rami Malek jako jego psychiatra. Film wzmocnił ofertę TVP VOD zaledwie 45 dni po swojej premierze w polskich kinach i będzie tam dostępny ekskluzywnie.

Anna Dymna Teatr TV rodzinka.pl Norymberga
