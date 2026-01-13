Anna Dymna wróciła do Teatru TV. TVP VOD ma „Norymbergę" z Crowem na wyłączność

Spektakl z Anną Dymną został pokazany w cyklu Nowa Dramaturgia Polska, którego zadaniem jest promocja młodych osób piszących dla teatru oraz najnowszych tekstów dramatycznych.

„Królowa miłości” to współczesny moralitet i wiwisekcja rodzinnych relacji. Opowieść o ślepej miłości matki do syna-mordercy i miłości córki do matki, która wypiera zbrodnię syna. Historia o lojalności, winie i moralnej odwadze – i o rozliczeniu z życiem w obliczu nadciągającej śmierci. Czy milczenie w obliczu zła to też forma winy? Co tracimy, gdy udajemy, że nic się nie stało? I czy miłość, która wszystko wybacza, powinna też wszystko przemilczeć? Tak zapowiedział Teatr TV premierę Sandry Szwarc w reżyserii Moniki Czajkowskiej.

Razem z Anną Dymną grają Dominika Bednarczyk, Izabella Dudziak i Aleksandra Konieczna.

435 tys. widzów to bardzo dobry wynik, choć nie rekordowy. W zeszłym roku pięć spektakli uzyskało lepszy wynik. Dwa najlepsze – „Wizyta starszej pani” (klasyk Dürrenmatta w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej) i „Księga sprośności” o Mickiewiczu i Fredrze w autorskiej reżyserii Macieja Wojtyszki miały oglądalność 584 tysięcy i 526 tys. widzów.