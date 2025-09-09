„Księga sprośności” to prapremierowy autorski spektakl Macieja Wojtyszki osnuty wokół biografii Adama Mickiewicza i Aleksandra Fredry, ich dwóch przelotnych spotkań, a także spotkania fikcyjnego, wymyślonego przez autora i reżysera w jednej osobie. Wojtyszko opisał i pokazał w błyskotliwy, erudycyjny, skłaniający do refleksji sposób – to, jak mogłyby wyglądać rozmowy naszych XIX-wiecznych luminarzy.

„Księga sprośności” Macieja Wojtyszki w Teatrze TV

W „Księdze sprośności” znakomite role stworzyli: brawurowa Danuta Stenka jako żona Fredry Zofia, w roli hrabiego i autora „Zemsty” występuje nobliwie zdystansowany Krzysztof Tyniec, sprzeczności i rozedrganie Mickiewicza zinterpretował Ireneusz Czop, zaś jego żonę Celinę – Paulina Soliman, z wrażliwością pokazująca kobietę na skraju załamania nerwowego, walczącą o powrót do normalności. Dzieci Fredrów zagrali: Zofia Domalik (brawo!) i Krzysztof Szczepaniak.

Spektakl otwierający nowy sezon 2025/26 Teatru TV uplasował się w pierwszej trójce najchętniej oglądanych premier telewizyjnej sceny w tym roku. Pierwsza była oryginalna prapremierowa produkcja „Wizyta starszej pani” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej (564 tys. widzów i 5,3 proc. udziału w rynku), a drugie telewizyjne przeniesienie „Mianujom mie Hanka” z Grażyną Bułką z Teatru Kortez (492,6 tys. widzów i 4,46 proc. udziału w rynku).

Wyemitowany po spektaklu „Postscriptum” prowadzone przez Grażynę Torbicką obejrzało ponad 240 tys. osób. Biorący w nim udział autor i reżyser Maciej Wojtyszko mówił m.in. o tym, że zainteresowanie życiem i twórczością Mickiewicza oraz Fredry przejawiał od najmłodszych lat, wystawiając jako amator, a później już jako profesjonalista, sztuki obu twórców lub sztuki osnute wokół ich biografii.

XIII księga „Pana Tadeusza”

Nie ukrywał, że jako trzynastolatek poznał pikantną XIII księgę „Pana Tadeusza”, którą przypisuje się Fredrze. A jest ona też traktowana jako symbol literatury, który sprawnością poetycką, językową nie ustępuje oryginałowi, w przeciwieństwie jednak do „Pana Tadeusza” i innych dzieł Mickiewicza nie zajmuje się sprawami narodowowyzwoleńczymi, lecz erotyką i życiem seksualnym Polaków, czyli tym, co stanowi ważny element życia, przez bigotów pomijany.