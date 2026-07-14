W niezwykłej atmosferze Kazimierza Dolnego zapraszamy naszych widzów do oglądania filmów oraz do rozmów z artystami różnych dziedzin sztuki. Wierzymy, że takie spotkania i dyskusje otwierają nas na to, co nowe i inne, uczą tolerancji oraz empatii. Sztuka ma zdolność tworzenia wspólnoty, a sztuka filmowa szczególnie. Te symboliczne Dwa Brzegi to z jednej strony artyści i twórcy, a z drugiej widzowie. Zależy nam, by dystans między tymi dwoma światami był jak najmniejszy.

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W programie jubileuszowej edycji znajdą się premiery filmowe z festiwali filmowych w Cannes, Berlinie, Wenecji, nowe polskie kino, Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, sekcje „Muzyka - moja miłość” i „Filmowe portrety sztuki”, specjalny wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie oraz retrospektywy wybitnych twórców.

Bohaterem polskiej retrospektywy reżyserskiej będzie Jan Komasa. W ramach retrospektywy „Mój wiek XXI” publiczność będzie mogła zobaczyć przekrojowy wybór jego filmów oraz najnowsze „Rocznica’ i „Dobry chłopiec”, wziąć udział w Lekcji Kina oraz spotkać się z twórcą osobiście.

Zagraniczną retrospektywę reżyserską poświęcono słynnemu, bezkompromisowemu skandynawskiemu twórcy Larsowi von Trierowi. Publiczność obejrzy m.in. jego „Melancholię”, „Idiotów” i „Tańcząc w ciemnościach”.

Foto: mat. pras.

Tegoroczna retrospektywa dokumentalna będzie dedykowana reżyserce i alpinistce Elizie Kubarskiej. Jej filmy, nagradzane na międzynarodowych festiwalach, łączą kino dokumentalne z tematyką gór, natury i ludzkiej wytrzymałości.

Z kolei gościnią sekcji „I Bóg stworzył aktorkę” będzie Anna Dymna – jedna z najwybitniejszych i najbardziej cenionych polskich aktorek. Publiczność będzie miała okazję przypomnieć sobie najważniejsze role z jej bogatego dorobku filmowego oraz spotkać się z artystką podczas festiwalu.

Foto: mat. pras.

Festiwal od początku buduje dialog między różnymi dziedzinami sztuki, dlatego obok kina ważnym elementem programu są wydarzenia muzyczne. W tym roku na scenie, w wyjątkowej scenerii zamku w Kazimierzu Dolnym, wystąpią Wojtek Mazolewski i Marcin Dorociński, Arek Jakubik, zespół Hańba!, duet Kirszenbaum, Pablopavo i Ludziki, a także Antoni Komasa- Łazarkiewicz i Mary Komasa.

Jubileuszowej edycji festiwalu towarzyszyć będą spotkania z twórczyniami i twórcami, Lekcje Kina, debaty poświęcone współczesnej kulturze oraz Noc Galerii przy ulicy Lubelskiej. Jak przystało na jubileuszową, 20. edycję festiwalu, przewidziane są niespodzianki.

Pełny harmonogram festiwalu poznamy 17 lipca. Trzy dni później, 20 lipca ruszy sprzedaż biletów.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie www.dwabrzegi.pl

Patronat „Rzeczpospolitej”