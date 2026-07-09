To już pewne: Lucy, Kusy, Czerepach, ksiądz, wójt czy miłośnicy słynnej ławeczki powrócą. Jak poinformowało TVP, ruszyły zdjęcia do 11. sezonu kultowego serialu, który otrzymał tytuł „Ranczo. Zemsta wiedźm”. Seria będzie liczyć 6 odcinków i ma kontynuować wydarzenia znane z poprzednich sezonów, rozgrywających się w Wilkowyjach.

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„Ranczo" powraca w sześciu odcinkach

Twórcy zapowiadają, że „nowe odcinki zachowają charakterystyczny dla serialu ton, czyli połączenie humoru, ciepła i uważnej obserwacji społecznej”.

Historia nowych odcinków opiera się na scenariuszu przygotowanym przez Andrzeja Grembowicza, tworzącego pod pseudonimem Robert Brutter, we współpracy z synem Marcinem Grembowiczem. Przypomnijmy, że Andrzej Grembowicz, ps. Robert Brutter, autor m. in. „Ekstradycji" i „Dziewczyn ze Lwowa", zmarł w 2018 r. w wieku lat 60.

Producent serialu Maciej Strzembosz ujawnił, że w 2015 r. powstało 6 odcinków oraz scenariusz filmu, który był skróconą wersją tej opowieści.

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Reżyser Wojciech Adamczyk podkreślił, że scenariusz Grembowicza, napisany w 2015 r., zyskał dziś nowe znaczenie. Według niego „tekst po latach brzmi jeszcze mocniej i trafniej niż w momencie powstania”. Nowy sezon „ma pokazać Wilkowyje na miarę 2026 r., ale z zachowaniem ducha, za który widzowie pokochali serial”.

„Ranczo" powraca z jego gwiazdami

Adamczyk dodał, że w świecie filmu i seriali rzadko zdarza się, by po długiej przerwie niemal ten sam zespół wrócił do pracy nad kontynuacją.

W nowych odcinkach widzowie ponownie zobaczą wielu aktorów doskonale znanych z poprzednich sezonów. Do obsady wracają m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magda Waligórska. Do obsady dołącza Daniel Olbrychski, który zagra Ignaca Japycza. Klaudia Kozioł ujawniła, że jej bohaterka może być po ślubie.

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Powrócą kultowe lokalizacje w Jeruzalu, który odwiedzają fani serialu.

Twórcy podkreślają, że mają świadomość odpowiedzialności związanej z kontynuacją tak lubianej historii.

Szczegóły dotyczące premiery „Ranczo. Zemsta wiedźm” mają zostać ogłoszone w najbliższych miesiącach.