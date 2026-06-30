Już w środę na Open’er wystąpią David Byrne i Florence and The Machine. W czwartek Nick Cave & The Bad Seeds, zaś w piątek The Cure. Z naszych artystów pokażą się Sobel oraz Vito Bambino i Kaz Bałagane.

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Koncerty Open’er Festivalu będą transmitowane w TVP.

Wybrane koncerty Open’er Festivalu będą transmitowane w TVP1, TVP2, TVP Kultura oraz w serwisie streamingowym TVP VOD. Relacje z centrum wydarzeń pojawią się m.in. w „Pytaniu na Śniadanie", a poprowadzą je gwiazdy TVP – Gabi Drzewiecka, Dominika Matuszak i Mateusz Jędraś.

Telewizja Polska prezentuje Open’er Festivalu już drugi rok z rzędu.

Czytaj więcej Muzyka popularna Gwiazdy letnich koncertów. Kogo usłyszymy? Warsaw Orange Festival (29-30 maja) rozpoczyna sezon letnich koncertów. Potem możemy się spodziewać m. in. podwójnych koncertów System of a Down i...

Już w środę 1 lipca zaprezentuje występ Zary Larsson – wokalistki, której utwór „Lush life” po latach powrócił na szczyty rankingów jako viral. Tego samego dnia TVP Kultura pokaże koncert The xx – zespołu, który na nowo zdefiniował brzmienie muzyki alternatywnej.

Z kolei w czwartek 2 lipca TVP2 zaprezentuje wyjątkowe, festiwalowe wydanie muzyki Fryderyka Chopina w wykonaniu Yehudy Prokopowicza z towarzyszeniem orkiestry Sinfonia Varsovia pod kierownictwem Marty Kluczyńskiej. Wykonają I koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina – arcydzieło łączące liryczność, młodzieńczą pasję i genialne melodie. Mecenasem koncertu jest PKO Bank Polski, partner główny festiwalu.

The Cure w TVP

Głównym wydarzeniem w piątek 3 lipca będzie 2,5-godzinna transmisja koncertu brytyjskiej legendy rocka The Cure w TVP1. Z kolei w sobotę, 4 lipca w TVP Kultura zabrzmi muzyka wschodzącej gwiazdy popu Addison Rae oraz Teddy’ego Swimsa, który karierę zaczynał śpiewając covery w serwisie YouTube, a dziś jego utwory nuci cały świat.

Jak co roku, na Open’erze pojawi się Silent Disco. Miejscem świetnej zabawy pomiędzy koncertami będzie również Bar Wczasowy, powracający na festiwal w nowej, kontenerowej odsłonie. Nie zabraknie Alter Kino. W tegorocznym programie znalazły się zarówno głośne tytuły światowych festiwali, jak i filmy muzyczne, dokumentalne oraz fabularne.

Dom Qultury, czyli miejsce dedykowane sztukom performatywnym ponownie zaserwuje świetną zabawę: Glory Game, Sticky Fingers Club, Klancyk, Stand-Up Polska, Gender Blender, Main Pop Girls – drag show & party oraz Club Confessions – The Official Madonna Album Release Party.

Open’er – inne formy sztuki

W Fashion Stage zakróluje idea upcyclingu, reprezentowana przez młodych twórców polskiej sceny modowej, którzy dzięki swoim projektom nadają ubraniom drugie życie. Natomiast w Strefie NGO będzie można zainspirować się działalnością rekordowej liczby organizacji pozarządowych.

Niezwykłym doświadczeniem ma być projekt „Sny o Gdyni: Harmonoise” – immersyjna, monumentalna instalacja autorstwa Sainera – trójmiejskiego artysty wizualnego, która w specjalnie zaadaptowanej przestrzeni festiwalowej funkcjonować będzie w dialogu z autorską ścieżką dźwiękową Daniela Szlajndy.

Dzieło jest częścią projektu „Sny o Gdyni”, na który składają się prace kilkudziesięciu innych artystów i artystek, ulokowane w przestrzeni miejskiej. Punktem wyjścia dla wystaw jest wizja Juliana Rummla z 1934 r. utopijna, odważna, projektująca Gdynię jako miejsce nowoczesne, otwarte i dobre do życia.