Teren wykopalisk w Göbekli Tepe
Nowo odkryte budynki znajdują się tuż pod powierzchnią, na terenie wykopalisk na północ od głównej chronionej strefy archeologicznej Göbekli Tepe – poinformował prof. Necmi Karul, koordynator projektu Tas Tepeler i kierownik wykopalisk w Göbekli Tepe, cytowany przez Türkiye Today.
Prace na nowym obszarze rozpoczęły się w tym sezonie w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Turystyki „Dziedzictwo dla Przyszłości”. Jednocześnie w innych częściach stanowiska w prowincji Şanlıurfa także trwają prace wykopaliskowe i konserwatorskie. Göbekli Tepe jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Karul powiedział, że rosnące wcześniej na tym obszarze drzewa oliwne zostały przeniesione w inne miejsce, co umożliwiło objęcie badaniami archeologicznymi około 1500 metrów kwadratowych terenu.
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Zespół rozpoczął wykopaliska od jednego krańca obszaru i przesuwał się na północ. Wkrótce zaczęły pojawiać się prostokątne konstrukcje związane z drugą fazą osadnictwa w Göbekli Tepe.
Ponieważ pozostałości znajdowały się bezpośrednio pod powierzchnią, archeolodzy mogli szybko uzyskać wstępny obraz planu budynków i sposobu ich rozmieszczenia w obrębie osady. W niektórych miejscach wykopaliska stosunkowo szybko dotarły również do poziomu gruntu.
Karul wyjaśnił, że obszar był narażony na erozję, przez co górne partie murów zostały z czasem starte. Wykopaliska wykazały również, że drzewa oliwne nie spowodowały znacznych uszkodzeń pozostałości archeologicznych.
„W tym roku planujemy usunąć warstwę powierzchniową na całym obszarze i odsłonić pozostałości konstrukcji znajdujące się bezpośrednio pod nią” – powiedział Karul.
Podobne prostokątne konstrukcje odkryto wcześniej na obszarze znanym jako GT1. Karul powiedział, że nowo odkryte budynki mają niektóre z ich cech.
Pierwsze obserwacje sugerują, że tradycja stosowania stojących kamiennych filarów osłabła w tych konstrukcjach i wewnątrz budynków pojawia się ich mniej. Ich układ wewnętrzny wydaje się również bardziej odpowiadać funkcji mieszkalnej.
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Karul podkreślił jednak, że przeznaczenia budynków nie można określić wyłącznie na podstawie ich ścian. Więcej informacji powinny dostarczyć próbki gleby pobrane z wnętrza konstrukcji, szczególnie z poziomu podłóg. Pozwolą one lepiej ustalić, w jaki sposób wykorzystywano te przestrzenie.
„Nasze pierwsze wrażenie jest takie, że służyły one jako domy mieszkalne” – powiedział.
Karul zauważył, że wcześniejsze wykopaliska w Göbekli Tepe ujawniły już domy znajdujące się obok budynków publicznych.
Jego zdaniem współistnienie budynków mieszkalnych i publicznych wskazuje, że Göbekli Tepe nie było wyłącznie miejscem związanym z działalnością wspólnotową lub rytualną, lecz także osadą, w której mieszkali ludzie. Podobne wzorce osadnictwa zidentyfikowano również na innych stanowiskach badanych w ramach projektu Tas Tepeler.
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Wokół nowego obszaru wykopalisk zaprojektowano kładkę, dzięki której zwiedzający mogą śledzić postęp prac i oglądać nowo odkryte pozostałości z bliska.
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