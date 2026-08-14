Wcześniej RMF FM informowało, że osoba, która miała zostać zaatakowana, była związana z branżą zbrojeniową. Teraz rozgłośnia ujawniła, że chodzi o Slevina Dadyana, którego prawdziwe nazwisko to Albert Wasiliew.

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FSB oskarża Slevina Dadyana o udział w dostarczaniu dronów

Według informacji RMF FM Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji oskarżyła Wasiliewa o nadzorowanie oraz organizowanie logistyki dostaw bezzałogowców do obwodu moskiewskiego. Drony te miały być następnie wykorzystywane do przeprowadzania ataków na strategiczne obiekty znajdujące się w Moskwie i jej okolicach.

Bezzałogowce miały trafiać do Rosji ze Słowacji, a trasa ich przemytu miała prowadzić przez Polskę i Białoruś.

Rosyjskie władze wpisały rapera na listę osób uznawanych za zaangażowane w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. Kreml utrzymuje również, że artysta współpracuje z ukraińskimi służbami specjalnymi. Sam Slevin Dadyan stanowczo odrzuca te zarzuty.

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Slevin Dadyan był współzałożycielem zespołu Hryby

Dadyan zdobył rozpoznawalność przede wszystkim dzięki krótkim, humorystycznym nagraniom publikowanym w internecie. Był również jednym z założycieli popularnego ukraińskiego zespołu Hryby.

Później rozwijał karierę solową, występując m.in. pod pseudonimem Kyivstoner. Pojawiał się również w produkcjach filmowych. Po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę publicznie potępił rosyjską agresję.

Według ustaleń RMF FM mężczyzna podejrzewany o przygotowywanie zamachu na artystę pochodzi z Donbasu. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Stołecznej Policji przy współpracy z ABW.