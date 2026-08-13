Szef rządu poinformował, że zatrzymany obywatel Rosji był zwerbowany przez rosyjskie służby i miał za zadanie wykonanie w Warszawie egzekucji na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie. – To jest obywatel, który dysponuje dwoma paszportami – sprecyzował premier.
Podkreślił, że osoba, która miała być celem zamachu, była niewygodna dla reżimu Putina. – W ostatniej chwili, dzięki akcji ABW i policji, udało się tej egzekucji, temu zamachowi, zapobiec – powiedział Tusk. – Nie jestem upoważniony, żeby ujawniać nazwiska – dodał.
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Jak dowiedział się nieoficjalnie RMF FM, celem zamachu miał być przedsiębiorca branży zbrojeniowej, zaopatrujący Ukrainę. Sprawcą miał być natomiast 29-letni mieszkaniec Donbasu. Został zatrzymany na warszawskim Mokotowie przez policjantów z Wydziału Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej. W akcji brali udział kontrterroryści.
Premier podkreślił, że jest to „pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO”.
– Musimy przyjąć założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych, z różnych powodów, w różnych miejscach na świecie, dlatego nasze działania będą niezwykle intensywne w tej sprawie, tak aby zapobiec ewentualnym kolejnym próbom wymierzonym w obywateli Polski czy innych krajów, na terenie naszego kraju – powiedział.
Premier poinformował też, że odbył dłuższą rozmowę na ten temat z ministrem koordynatorem służb specjalnych.
– W przyszłości będziemy pewnie takiej presji też poddawani, więc czeka nas ciężka robota, aby uniknąć takich scenariuszy – powiedział.
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