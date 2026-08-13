Warszawa, 11.08.2026. Dotychczasowy minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek na posiedzeniu rządu w KPRM.
Premier potwierdził, że Berek odchodzi z rządu i będzie kandydować na sędziego TK.
– Nie znam osoby lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tą sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym – stwierdził premier.
Przyznał, że minister Berek przyszedł do niego i mówił o konieczności zrobienia wszystkiego „by uzdrowić sytuację” wokół TK. Wcześniejsze niepotwierdzone informacje o możliwości kandydowania Berka do TK były jednak komentowane szeroko i negatywnie – m.in. jako kpina z ludzi, którzy za rządów PiS protestowali przeciwko upolitycznianiu Trybunału, czy instalowanie polityka w TK, porównywalne do powierzania roli sędziego Krystynie Pawłowicz.
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Jeżeli to się zdarzy, to będzie to kpina z tych ludzi, którzy tysiącami wychodzili na ulicę - tak profesor Marcin Matczak skomentował doniesienia,...
– Więc ja biorę odpowiedzialność za to, że niektórzy mogą czuć się rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być (w TK – przyp. red.) – powiedział Tusk. Dodał, że rozumie, iż Maciej Berek „ma tę wadę (...) że był ministrem w rządzie”.
Tusk podkreślał, że jego zdaniem Berek jest jednym „z najwybitniejszych polskich prawników praktyków, który ze swojej niepartyjności i apolityczności uczynił swój znak rozpoznawczy”.
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Jeśli spekulacje o kandydaturze Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego się potwierdzą, będzie to znak, że w zasadzie możemy...
– Potrafił się ze mną spierać o kwestie konstytucyjne – powiedział premier o Berku. – Dla niego zgodność działania instytucji, prezydenta czy premiera, z konstytucją, była zawsze rzeczą najważniejszą – dodał.
Praktyki umieszczania polityków w Trybunale Konstytucyjnym były do pewnego momentu i stopnia tolerowane, mimo patologicznego charakteru.
„Przykłady Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza pokazały jednak wyraźnie, po co instaluje się polityków w TK. Desygnująca ich tam partia zawsze mogła na nich liczyć. Jeśli nie poprzez korzystny wyrok, to chociaż jednoosobowe wydanie zabezpieczenia” – komentował na łamach rp.pl Piotr Szymaniak. – „Ocena efektów pracy rządu, które sam (Berek – przyp. red.) koordynował, byłaby ewidentnym konfliktem interesów. Gdyby chciał do sprawy podejść uczciwie, musiałby się wyłączać od połowy spraw, które w przyszłości miałyby trafić do TK. Już mamy czworo sędziów korytarzowych i trzech biurkowych, którzy i tak nie orzekają”.
Również negatywnie o sprawie wypowiadał się prof. Marcin Matczak, gdy media podawały niepotwierdzone doniesienia o możliwym kandydowaniu ministra Berka do TK.
„Jeżeli to się zdarzy, to będzie to kpina z tych ludzi, którzy tysiącami wychodzili na ulicę” – stwierdził prawnik.
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