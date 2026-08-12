Nagranie pojawiło się w serwisie X i zostało udostępnione na profilu @bandyci_drogowi. Film został nagrany 19 lipca przez kierowcę, który jechał za rolnikiem kierującym ciągnikiem z broną talerzową.

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Rolnik uszkodził fragment powstającej ścieżki rowerowej

Jak wynika z nagrania, do zdarzenia doszło na trasie między Bystrzycą a Witoszowem na Dolnym Śląsku. Na nagraniu widać ciągnik poruszający się wzdłuż budowanej ścieżki rowerowej. W pewnym momencie zaczepiona do niego brona talerzowa zostaje opuszczona i uderza w świeżo osadzone krawężniki, zrywając je. Według opisu filmu „sfrustrowany kierowca ciągnika” miał celowo opuścić bronę i w ten sposób zniszczyć elementy ścieżki rowerowej.

Obecnie nie ma jednak żadnych informacji, które potwierdzałyby, że uszkodzenia zostały spowodowane umyślnie. W komentarzach pod filmem pojawiły się głosy, że mężczyzna nie opuścił brony celowo, a ciągnik zahaczył o krawężniki przez przypadek.

Kilka dni wcześniej rolnik zaorał asfalt w Gliwicach

Nagranie przypomina niedawną historię z Gliwic. 7 sierpnia 60-letni rolnik wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Gliwicach i zniszczył pługiem około 200 metrów nawierzchni. Mężczyzna twierdził, że teren należy do niego, czemu zaprzeczyły władze miasta. Straty oszacowano na około 300 tys. zł. Rolnik został zatrzymany, a sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie. Za zniszczenie mienia o znacznej wartości grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.