Ukraińcowi postawiono zarzut spowodowania obrażeń ciała oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna znał pokrzywdzonego. Motyw jego działania jest ustalany.

Do zajścia doszło w sobotę 8 sierpnia w Lubsku (powiat żarski). Z ustaleń policjantów wynika, że w jednym z mieszkań 37-letni obywatel Ukrainy miał ugodzić nożem w okolicę szyi znanego mu mężczyznę, a następnie opuścił mieszkanie.

Czytaj więcej

Policja zatrzymała trzech Nigeryjczyków i Polkę, podejrzanych o oszustwa. Zdjęcie (kadr z nagrania u
Przestępczość
Trzej Nigeryjczycy i Polka w rękach policji. Są podejrzani o oszustwa i pranie pieniędzy

Atak z użyciem noża. 37-letni Ukrainiec tymczasowo aresztowany

Pokrzywdzony 46-latek został przetransportowany do szpitala. Jak wynika z opinii lekarzy, miał on sporo szczęścia, gdyż skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu.

Po otrzymaniu zgłoszenia o tym wydarzeniu w Komisariacie Policji w Lubsku oraz żarskim wydziale kryminalnym został ogłoszony alarm. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania podejrzewanego. Po kilku godzinach został on zatrzymany niedaleko miejsca, w którym doszło do przestępstwa.

– Po przedstawieniu zarzutu na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obywatela Ukrainy tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące – poinformowała mł. asp. Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.