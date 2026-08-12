Ukraińcowi postawiono zarzut spowodowania obrażeń ciała oraz narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna znał pokrzywdzonego. Motyw jego działania jest ustalany.

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Do zajścia doszło w sobotę 8 sierpnia w Lubsku (powiat żarski). Z ustaleń policjantów wynika, że w jednym z mieszkań 37-letni obywatel Ukrainy miał ugodzić nożem w okolicę szyi znanego mu mężczyznę, a następnie opuścił mieszkanie.

Atak z użyciem noża. 37-letni Ukrainiec tymczasowo aresztowany

Pokrzywdzony 46-latek został przetransportowany do szpitala. Jak wynika z opinii lekarzy, miał on sporo szczęścia, gdyż skończyło się na średnim uszczerbku na zdrowiu.

Po otrzymaniu zgłoszenia o tym wydarzeniu w Komisariacie Policji w Lubsku oraz żarskim wydziale kryminalnym został ogłoszony alarm. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania podejrzewanego. Po kilku godzinach został on zatrzymany niedaleko miejsca, w którym doszło do przestępstwa.

– Po przedstawieniu zarzutu na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obywatela Ukrainy tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące – poinformowała mł. asp. Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.