Minister klimatu i środowiska, przewodnicząca Unii Centrum Paulina Hennig-Kloska była pytana w Polsat News o możliwe zmiany w podatkach.

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– Piszemy teraz projekt ustawy, który ma dać trochę ulgi klasie średniej, najbardziej dociążonej podatkami, bo czy podniesienie kwoty wolnej, czy wypłaszczenie tego progu 32 proc., który wchodzi na tym poziomie 120 tys. – i to jest duży przeskok, bo to jest przeskok z 12 proc. na 32 proc., jest naprawdę dzisiaj potrzebne, bo to jest bardzo odczuwalne dla naszych portfeli, tym bardziej, że pensje, płace, bardzo dynamicznie rosły w okresie inflacji i w okresie poinflacyjnym, i te progi, te wartości trzeba zwaloryzować – powiedziała minister.

Obecnie kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. zł, pierwsza stawka podatkowa dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych wynosi 12 proc., a po przekroczeniu progu podatkowego, wynoszącego 120 tys. zł, podatek liczony od nadwyżki wynosi 32 proc.

– Wypracowanie konsensusu wokół zmian w prawie podatkowym jest koniecznością, to były obietnice wyborcze wszystkich naszych ugrupowań, również pana ministra (finansów, Andrzeja) Domańskiego, i ja mam pełne zrozumienie, że jesteśmy w deficycie finansów publicznych, w procedurze nadmiernego deficytu, ale projektowanie tych zmian jest naprawdę możliwe. I ja osobiście z ministrem finansów rozmawiałam na ten temat, dostał parę propozycji z naszej strony i tak też będziemy na koniec sierpnia składać własne propozycje programowe, jeśli dalej te prace rządowe się nie wykreują – zapowiedziała Hennig-Kloska.

Minister finansów Andrzej Domański mówił, że ewentualne propozycje zmian podatkowych zostaną przedstawione wraz z projektem budżetu, który rząd musi zaprezentować do końca sierpnia i który powinien zostać przekazany do Sejmu przed końcem września.