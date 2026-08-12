– Przekazaliśmy stronie amerykańskiej nasze propozycje – powiedział. Poinformował o tym, gdy otrzymał raport od ukraińskich negocjatorów w rozmowach z USA.

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Zełenski zaznaczył, że Stany Zjednoczone mogą wesprzeć jego kraj w obronie powietrznej oraz naciskach na Rosję.

„Ameryka może pomóc naszej obronie, przede wszystkim obronie powietrznej i wywierać presję na Rosję, by zmieniła plany, przygotowywała się do zakończenia wojny i jej nie przeciągała” – powiedział ukraiński prezydent.

USA chcą sprawdzić możliwość wznowienia negocjacji Ukraina–Rosja

1 sierpnia sekretarz stanu Marco Rubio powiedział, że USA gotowe są w najbliższych tygodniach sprawdzić, czy jest możliwe wznowienie rozmów między Rosją a Ukrainą i wesprzeć ewentualne rozmowy.

Amerykańskie zaangażowanie w mediację w konflikcie zostało ograniczone pod koniec lutego w związku z wojną z Iranem.

Steve Witkoff i Jared Kushner mogą odwiedzić Kijów

Media podały, powołując się na źródła, że w drugiej połowie sierpnia wysłannicy prezydenta USA – Steve Witkoff i Jared Kushner – złożą wizytę w Kijowie, gdzie wezmą udział w uroczystościach z okazji 35. rocznicy niepodległości Ukrainy.

Dzień Niepodległości Ukrainy obchodzony jest 24 sierpnia.