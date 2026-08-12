Przeprawa migrantów z Maroka na terytorium Hiszpanii w Ceucie
Rząd Maroka nakazał wzmocnienie ochrony granicy tego kraju z Ceutą, eksklawą Hiszpanii w Afryce Północnej, przekazały we wtorek wieczorem lokalne media, precyzując, że powinno to zapobiec kolejnej fali afrykańskich migrantów, podejmujących próby nielegalnego przekroczenia granicy.
Jak wynika z materiałów filmowych ceutyjskiej telewizji Faro TV, po marokańskiej stronie granicy od poniedziałku trwa wzmacnianie ogrodzeń granicznych oraz zwiększanie liczby patroli lądowych w pobliżu Ceuty oraz nasilenie akcji monitoringu ze śmigłowców.
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Stacja odnotowała, że w kilku miejscach przy granicy z Ceutą marokańskie służby bezpieczeństwa postawiły metalowe bariery, które mają utrudnić ewentualną próbę masowego wdarcia się do eksklawy. Ostatnia taka miała miejsce 30 i 31 lipca.
Według Faro TV wzmocnienie ochrony granicy z Ceutą ma na celu przygotowanie się na spodziewane w sobotę masowe wdarcie się migrantów do eksklawy, co do którego spekuluje się od kilku dni w sieciach społecznościowych.
W poniedziałek rząd Hiszpanii przekazał, że po zweryfikowaniu statystyk ustalił, że do Ceuty w czasie kryzysu migracyjnego przedostało się co najmniej 80 tys. nielegalnych przybyszów. Około 70 tys. z nich, jak ocenia hiszpańskie MSW, powróciło na początku sierpnia do Maroka.
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Tymczasem jak zapowiedział we wtorek szef hiszpańskiej dyplomacji Jose Manuel Albares, władze Hiszpanii zamierzają wydalić wszystkich nielegalnych przybyszów, którzy 30 i 31 lipca wdarli się do Ceuty.
W poniedziałek rząd w Rabacie wezwał hiszpańskie władze do odesłania z Ceuty nieletnich Marokańczyków, którzy bez opieki dorosłych wdarli się do tej hiszpańskiej eksklawy podczas kryzysu migracyjnego. Rząd Hiszpanii Pedra Sancheza szacuje, że jest ich tam obecnie około 1,4 tys.
W dalszym ciągu brakuje oficjalnej liczby ofiar śmiertelnych podjętej pod koniec lipca próby przedostania się z Maroka do autonomicznego miasta. Pozarządowa organizacja praw człowieka Caminando Fronteras szacuje ją na co najmniej 143 osoby.
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