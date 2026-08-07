Portal Ceuta Actualidad poinformował, że jednostki zostały wysłane w celu wzmocnienia sił hiszpańskich w autonomicznym mieście po tym, jak 30 i 31 lipca napłynęło tam 72 tys. migrantów, w większości Marokańczyków. Około 70 tys. z nich powróciło już do Maroka. Ceutę na co dzień zamieszkuje nieco ponad 80 tysięcy osób.

Reklama Reklama

Hiszpańskie eksklawy w Afryce Północnej Foto: Rzeczpospolita

Wody u wybrzeży Ceuty będą monitorować teraz trzy okręty wojenne Hiszpanii

Wysłane do brzegów Ceuty jednostki to Santa Maria oraz Navarra. Obie są fregatami z serii typu F-80 przygotowanymi do wielozadaniowych akcji, w tym m.in. obrony powietrznej, działań przeciwko jednostkom podwodnym, a także monitoringu i operacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa na szlakach morskich.

Obie fregaty z bazy Rota dołączyły do Rayo, innego okrętu hiszpańskiej marynarki wojennej, który od poniedziałku monitoruje wody wokół eksklawy.

Siły w rejonie Ceuty wzmocniło też Maroko

6 sierpnia swoje siły bezpieczeństwa w rejonie Ceuty wzmocniły również władze Maroka. Takie informacje przekazał lokalny portal hala.info. Marokański dziennik online sprecyzował, że Rabat wysłał w kierunku eksklawy dodatkowe siły morskie, aby udaremnić kolejny szturm migrantów.

W ostatnich dniach w sieciach społecznościowych służby policyjne Maroka i Hiszpanii miały przejąć rozmowy pomiędzy migrantami o rzekomo zaplanowanej na 15 sierpnia masowej próbie wdarcia się do Ceuty. Część ekspertów ds. bezpieczeństwa przestrzega przed dezinformacją i dawaniem wiary pogłoskom dotyczące rzekomych planów dotyczących kolejnej masowej inwazji migrantów na granicę autonomicznego miasta.

Na skutek kryzysu migracyjnego w Ceucie pod koniec lipca zginęło głównie wskutek utonięcia co najmniej 141 osób, które brały udział w próbie przedostania się do tej hiszpańskiej eksklawy.