– Obywatele naszego kraju nadal ufają naszej wiodącej sile politycznej – na wieść o rezultatach wyborów do Dumy ucieszył się formalny lider Jednej Rosji, były premier i prezydent Dmitrij Miedwiediew.

Mimo iż stoi na czele partii w kampanii wyborczej, nikt go nie widział. Nie musiał się wysilać, potężny aparat biurokratyczny załatwił wszystko za niego.