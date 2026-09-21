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Po wyborach w Rosji, które jeszcze przed ich startem, wygrał Władimir Putin, rodzą się dwa pytania. Kiedy ogłosi mobilizację i na kogo ruszy pierwszy?
– Obywatele naszego kraju nadal ufają naszej wiodącej sile politycznej – na wieść o rezultatach wyborów do Dumy ucieszył się formalny lider Jednej Rosji, były premier i prezydent Dmitrij Miedwiediew.
Mimo iż stoi na czele partii w kampanii wyborczej, nikt go nie widział. Nie musiał się wysilać, potężny aparat biurokratyczny załatwił wszystko za niego.
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