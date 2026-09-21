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Władimir Putin „wygrał” wybory. Trwa trwoga, gdzie zechce wygrać teraz i kiedy zacznie mobilizację

Władze administracyjne załatwiły jego partii rezultat najlepszy od 19 lat, zapewniając jej konstytucyjną większość w parlamencie. Nad Rosją zawisło pytanie, czy to oznacza pobór do wojska i nowe ofensywy na froncie.

Publikacja: 21.09.2026 12:24

Po wyborach w Rosji, które jeszcze przed ich startem, wygrał Władimir Putin, rodzą się dwa pytania.

Po wyborach w Rosji, które jeszcze przed ich startem, wygrał Władimir Putin, rodzą się dwa pytania. Kiedy ogłosi mobilizację i na kogo ruszy pierwszy?

Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL / POOL

Andrzej Łomanowski

– Obywatele naszego kraju nadal ufają naszej wiodącej sile politycznej – na wieść o rezultatach wyborów do Dumy ucieszył się formalny lider Jednej Rosji, były premier i prezydent Dmitrij Miedwiediew.

Mimo iż stoi na czele partii w kampanii wyborczej, nikt go nie widział. Nie musiał się wysilać, potężny aparat biurokratyczny załatwił wszystko za niego.

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