Promocja obejmuje bilety na przejazdy krajowe jednorazowe bez przesiadek w 2. klasie pociągów PKP Intercity w wagonach z miejscami do siedzenia i do leżenia, a także w wagonach sypialnych. Seniorzy będą mogli skorzystać z oferty zarówno w czasie przejazdów tańszymi składami (TLK i IC), jak i w pociągach Express InterCity oraz Express InterCity Premium.

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„Podróż za Dychę dla Seniora”. Promocja PKP Intercity z okazji Światowego Dnia Seniora

Promocja „Podróż za Dychę dla Seniora” przeznaczona jest dla osób, które najpóźniej w dniu podróży ukończą 60 lat. Oferta obowiązywać będzie 20 października na przejazdy, które rozpoczną się tego dnia.

Sprzedaż promocyjnych biletów potrwa tylko do 15 października. Liczba miejsc jest ograniczona. Zakupu dokonać można w kasach, biletomatach, serwisie e-IC oraz aplikacji PKP Intercity.

Promocyjne bilety PKP Intercity „Podróż za Dychę dla Seniora”. O tym warto pamiętać

Promocyjny bilet obowiązywać będzie bez względu na kategorię pociągu, odległość czy relację przejazdu. Jednak w przypadku miejsc do leżenia oraz sypialnych seniorzy będą musieli dodatkowo wykupić rezerwację miejsca.

Ponadto, jak informuje PKP Intercity w regulaminie, promocyjne bilety będą wydawane w przypadku przejazdu pociągiem:

IC z obowiązkową rezerwacją miejsc oraz EIP – tylko ze wskazaniem miejsca do siedzenia;

TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji oraz EIC – ze wskazaniem miejsca lub bez gwarancji miejsca do siedzenia.

Seniorzy korzystający z oferty będą musieli okazać w trakcie kontroli promocyjny bilet oraz dokument, który potwierdzi ich tożsamość i wiek. Może to być m.in.

dowód osobisty,

paszport,

prawo jazdy,

karta pobytu,

dokument mObywatel.

Ponadto w przypadku wagonów z miejscami do leżenia lub sypialnych seniorzy będą musieli przedstawić rezerwację miejsca.

Promocja na bilety kolejowe nie tylko dla seniorów

Przy okazji promocyjnych biletów kolejowych dla seniorów warto wspomnieć o innej akcji dotyczącej kolei. Jak niedawno pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, w ramach inicjatywy Polsko-Niemiecki Bilet Przyjaźni osoby w wieku od 18 do 27 lat mogą zdobyć bezpłatne bilety kolejowe. Wcześniej muszą jednak wziąć udział w konkursie wiedzy o Polsce, Niemczech i kolei, który trwa od 15 do 22 września.

W ramach akcji, którą uruchomiło Ministerstwo Infrastruktury oraz Federalne Ministerstwo Transportu Niemiec, Polska i Niemcy udostępnią po 30 tys. bezpłatnych biletów kolejowych. Będą to bilety Interrail, które umożliwią podróżowanie koleją po sąsiednim kraju oraz przejazd z miejsca zamieszkania do granicy i z powrotem.