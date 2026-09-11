Na budowę zwraca uwagę Portal Samorządowy, podając, że inwestycja podzielona została na 7 zadań realizacyjnych. Najdłuższy, liczący 96 km odcinek, powstaje między Stargardem a Wałczem.

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Największy plac budowy w Polsce: Droga ekspresowa S10

„Prace ruszały stopniowo od wczesnej wiosny tego roku do lipca. Obecnie trwają intensywne roboty mostowe i drogowe. Droga ma być gotowa w 2028 r.” – poinformowała niedawno GDDKiA Szczecin za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na trasie S10 Szczecin – Wałcz, na odcinku Suchań – Recz, powstaje najdłuższa estakada. Obiekt będzie miał 382 m i powstaje metodą nasuwania podłużnego. Z kolei na odcinku Cybowo – Łowicz Wałecki zamontowane zostały konstrukcje górnych przejść dla zwierząt. Ponadto na wielu fragmentach tego odcinka wykonywane są podbudowy z kruszywa.

Budowa drogi ekspresowej S10. Drogowcy odsłonili przedwojenny bruk

Jednym z etapów inwestycji jest rozbiórka północnej jezdni Szosy Stargardzkiej w Szczecinie. Jak podaje Portal Samorządowy, powołując się na ustalenia serwisu Infrastruktura Pomorze Zachodnie, drogowcy, którzy sfrezowali północną jezdnię tej trasy, zastali zaskakujący widok. Ich prace odsłoniły bowiem przedwojenny bruk, a także grube warstwy asfaltu, które przez lata dokładano jedną na drugą.

„To symboliczny moment: prace wchodzą w fazę, która bezpośrednio zmienia układ drogowy miasta i przygotowuje teren pod nowy, bezkolizyjny wyjazd ze Szczecina” – zauważa Portal Samorządowy.

Droga ekspresowa S10: Połączy Szczecin z Warszawą

Droga ekspresowa S10 ma mieć docelowo ok. 460 km długości. Będzie łączyła Szczecin z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Trasa, która poprowadzona zostanie przez cztery województwa (zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie), połączy m.in. Szczecin, Bydgoszcz, Toruń i Płock.

Koszt budowy szczecińskiego odcinka S10 to 204 mln zł. Odcinek ma zostać oddany do użytku w IV kwartale 2028 r.