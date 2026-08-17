Składający się z dwóch budynków kompleks logistyczno-magazynowy 7R Park Szczecin South powstanie w południowo-zachodniej części Szczecina, w bliskim sąsiedztwie granicy z Niemcami, przy jednym z głównych korytarzy transportowych łączących Polskę z rynkami Europy Zachodniej. Park zaoferuje ok. 29 tys. mkw. elastycznej powierzchni.

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Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Depenbrock Polska. Kompleks ma być gotowy w III kwartale 2027 roku.

Wyłącznym najemcą pierwszego z budynków została firma Procent Poland, świadcząca usługi logistyczne dla sektora e-commerce. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy spółka podpisała długoterminową umowę najmu ponad 23 tys. mkw. powierzchni.

Budynki szczecińskiego parku zostaną wyposażone w technologie pozwalające oszczędzać energię. Hala, którą zajmie firma Procent Poland, będzie ogrzewana za pomocą pomp ciepła. Zaplanowano też instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp. Obiekt zostanie wyposażony w energooszczędne oświetlenie. Kompleks powstanie zgodnie z kryteriami certyfikacji BREEAM na poziomie Excellent.

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Szczecin przyciąga firmy

– Szczecin jest jednym z najważniejszych regionalnych ośrodków logistycznych w Polsce, łączących wiele atutów – powiedziała Marzena Taube ze spółki 7R. – To dostęp do niemieckiego rynku, portów morskich i głównych szlaków transportowych prowadzących przez Polskę.

Izabela Kujawska, dyrektor ds. administracyjnych w spółce Procent Poland, podkreśliła, że nowoczesna powierzchnia magazynowa pozwoli jej firmie zwiększyć możliwości operacyjne i usprawnić procesy logistyczne.