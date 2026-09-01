Jego główne obowiązki jako dyrektora nowego działu w firmie Newmark Polska to zarządzanie strategiami i transakcjami na rynku nieruchomości, a także doradztwo w tym zakresie.

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Magazyny, banki, doradztwo

Wcześniej Søren Rodian Olsen pełnił funkcję dyrektora i członka zarządu Urban Partners w Polsce. W 2021 r. utworzył pierwsze warszawskie biuro tej firmy.

Odpowiadał za rozwój biznesowy platformy Logicenters należącej do Urban Partners na polskim rynku magazynowym, co obejmowało m.in. jedną z największych transakcji na rynku – przejęcie spółki 7R.

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Karierę zawodową w Polsce Søren Rodian rozpoczynał w sektorze finansowym, zajmując stanowiska kierownicze wyższego szczebla w Bank Austria Creditanstalt i Commerzbanku. Był też związany z frankfurckim funduszem nieruchomości i zarządcą aktywów Aberdeen Immobilien oraz firmą doradczą Cushman & Wakefield.

Søren jest absolwentem finansów na Copenhagen Business School, ma też dyplom MBA University of Westminster. Jest certyfikowanym członkiem Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), zasiada w Komitecie Wykonawczym Urban Land Institute Poland.

Skomplikowane transakcje inwestycyjne

– Søren Rodian Olsen to ceniony ekspert na rynku inwestycyjnym. Jego wieloletnie doświadczenie w złożonych transakcjach inwestycyjnych, doskonała znajomość rynku i relacje z krajowymi i międzynarodowymi inwestorami pozwolą nam jeszcze lepiej wspierać klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji inwestycyjnych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym – mówi cytowany w komunikacie Piotr Kaszyński, partner zarządzający Newmark Polska.

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Søren Rodian Olsen podkreśla, że Polska jest jednym z najbardziej dynamicznych i atrakcyjnych rynków w regionie Europy, przyciągając zarówno międzynarodowy kapitał, jak i firmy planujące długoterminowy rozwój. – Budowa działu Capital Markets w Newmark Polska to dla mnie niezwykle ekscytujące wyzwanie biznesowe, dające możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczenia, które zdobyłem przez lata pracy na polskim rynku nieruchomości – mówi.