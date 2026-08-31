Stan Kroenke zajmuje pierwsze miejsce w rankingu największych prywatnych właścicieli ziemskich w USA
Zestawienie przygotował portal „The Land Report”. Na pierwszym miejscu rankingu w 2026 r. znalazł się Stan Kroenke, do którego należy około 2,7 mln akrów, czyli 1,09 mln hektarów ziemi. Drugą pozycję zajmuje Red Emmerson wraz z rodziną, który posiada 2,44 mln akrów (prawie milion hektarów), natomiast na trzecim miejscu znalazł się John Malone, posiadający 2,2 mln akrów (w przybliżeniu 0,89 miliona hektarów).
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Kroenke objął prowadzenie po zakupie ponad 937 tys. akrów gruntów ranczerskich w Nowym Meksyku. Jak podaje „The Land Report”, była to największa pojedyncza transakcja zakupu ziemi w Stanach Zjednoczonych od ponad dekady. Wcześniej teren należał do spadkobierców Henry’ego Singletona, założyciela firmy Teledyne.
Jak pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej”, Kroenke zbudował fortunę w branży nieruchomości, ale jest szerzej znany jako potentat w branży sportowej. Należą do niego takie kluby jak Arsenal Londyn, Los Angeles Rams, Denver Nuggets i Colorado Avalanche. Jego posiadłości obejmują rancza w Teksasie, Wyoming, Nevadzie i Nowym Meksyku. Kroenke jest również właścicielem Douglas Lake Ranch w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej o powierzchni ponad 200 tys. hektarów.
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Red Emmerson wraz z rodziną jest największym prywatnym właścicielem terenów leśnych w Stanach Zjednoczonych. Emmersonowie zarządzają ponad 2,4 mln akrów lasów w Kalifornii, Oregonie i stanie Waszyngton za pośrednictwem Sierra Pacific Industries. Firma należy do największych amerykańskich producentów tarcicy, okien, wyrobów stolarskich i energii odnawialnej. Emmersonowie awansowali do ścisłej czołówki amerykańskich właścicieli ziemskich w 2021 r. po zakupie 175 tys. akrów w Oregonie od Seneca Timber Company.
Dzięki tej transakcji rodzina wyprzedziła prezesa Liberty Media Johna Malone’a, który obecnie jest trzecim największym właścicielem ziemskim w kraju i posiada 2,2 mln akrów. Malone jest właścicielem gruntów w Wyoming, Nowym Meksyku, Kolorado i na Florydzie. Założona przez jego rodzinę fundacja wspiera między innymi Perennial Agriculture Project, którego celem jest rozwijanie metod produkcji żywności chroniących ziemię i glebę.
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