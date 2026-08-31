Ujawniono nowe wątki w aferze Zondacrypto
Ujawniono ustalenia dotyczące relacji łączących byłego funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artura Chodzińskiego z Przemysławem Kralem, prezesem giełdy kryptowalut Zondacrypto. Współpraca rozpoczęła się w maju 2025 r., a pierwsze spotkanie miało odbyć się w Nicei – podaje Onet.
Były agent miał otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 15 tys. euro miesięcznie. Formalnie płatności realizowała czeska spółka Expofér Servis House, a odbiorcą była firma Astra Consulting. Onet podaje, że w ciągu kilkumiesięcznej współpracy Chodziński wystawił faktury na łączną kwotę 135 tys. euro, czyli około 570 tys. zł. Do spotkań miało dochodzić w europejskich miastach, m.in. w Monako, Nicei, Genewie oraz Bergamo.
Czytaj więcej
Rozwój Plus chce powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i skuteczności działań wszystkich organów państwa w związku z aferą Zondacryp...
Przemysław Kral posiada obecnie prokuratorskie zarzuty dotyczące udziału w oszustwie o znacznej wartości. Jak informuje Onet, biznesmen współpracuje ze śledczymi i przedstawia kulisy funkcjonowania spółki. Z ustaleń portalu wynika, że w ramach tej współpracy opisał swoje relacje z osobami z życia publicznego i politycznego.
Onet twierdzi, że to właśnie Artur Chodziński miał doprowadzić do spotkania Krala z posłem PiS Michałem Moskalem na Ibizie. Ponadto portal podaje, że były agent CBA ułatwił kontakt ze Zbigniewem Ziobrą. Efektem tej relacji była wpłata 450 tys. zł z Zondacrypto na rzecz fundacji Instytut Polski Suwerennej. Chodziński miał również zabiegać o spotkanie z posłem Przemysławem Czarnkiem, kontaktując się z jego asystentem oraz bezpośrednio z politykiem.
Czytaj więcej
Donald Tusk ostro odniósł się do sprawy Zondacrypto. Premier ocenił, że skala ujawnianych powiązań może czynić z niej jedną z najpoważniejszych afe...
Artur Chodziński w rozmowie z Onetem przedstawia inną wersję wydarzeń i stanowczo zaprzeca zarzutom o naruszenie prawa. Przekonuje, że świadczył usługi związane z bezpieczeństwem. Potwierdza, że zorganizował spotkanie z Michałem Moskalem na prośbę Krala, twierdząc, że biznesmen szukał kontaktu z politykiem orientującym się w rynku kryptowalut. Kontakt ze Zbigniewem Ziobrą tłumaczy natomiast chęcią wsparcia byłego ministra w walce z chorobą.
W kwestii Przemysława Czarnka Chodziński stanowczo zaprzecza, jakoby próbował umówić spotkanie polityka z szefem Zondacrypto. Przyznaje jedynie, że rozmawiał z asystentem posła o piłce nożnej i możliwości przekazania biletów ze strefy sponsorskiej na mecze Atalanty Bergamo, jednak rozmówca nie wyraził zainteresowania. Przemysław Czarnek nie odpowiedział na pytania redakcji.
Artur Chodziński nie usłyszał dotąd zarzutów prokuratorskich. Sam zainteresowany wraz z pełnomocnikiem stawił się w Katowicach w siedzibie Prokuratury Krajowej, jednak – jak wyjaśniła rzecznik instytucji – nie doszło do przesłuchania, gdyż prokuratura nie podejmuje czynności z osobami pojawiającymi się bez wcześniejszego wezwania.
Czytaj więcej
W sobotę nad ranem zakończyło się kilkugodzinne posiedzenie katowickiego sądu, który rozpoznawał wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie szef...
Z ustaleń portalu wynika, że dawne środowisko byłego agenta zdystansowało się od jego działań. Onet wskazuje, że od Chodzińskiego publicznie odcięli się politycy oraz dawni koledzy ze służb. Fundacja Frontline Foundation wydała oświadczenie, informując, że były funkcjonariusz złożył rezygnację z pełnionych funkcji pod koniec kwietnia, a organizacja nie posiadała wiedzy na temat jego prywatnych działań biznesowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas