Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 30 na 31 sierpnia:

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Amerykanie zaatakowali Iran. Przekonują, że to nie był akt agresji

Po raz pierwszy od 29 lipca amerykańska armia zaatakowała cele w Iranie. Atak na irańskie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak nastąpił po tym, jak Amerykanie zauważyli, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormuz.

Strona amerykańska zaprzeczyła jednocześnie, jakoby przeprowadzony przez nią atak był aktem agresji. Uderzenie nazwano „ograniczoną, precyzyjną akcją” przeciwko siłom, które stawiały miny. „W istocie Iran stworzył zagrożenie, a armia USA je wyeliminowała, aby chronić cywilną marynarkę, żeglugę handlową i swobodny przepływ handlu międzynarodowego” – czytamy w komunikacie Dowództwa Centralnego USA.

Iran odpowiedział na atak wystrzeleniem pocisków balistycznych w stronę baz wojskowych w Jordanii. „Fatalnym błędem reżimu Trumpa podczas wojny gospodarczej” nazwał niedzielny atak na Iran rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, generał Hossein Mohebi, w oświadczeniu opublikowanym przez irańskie media. Gen. Mohebi zapowiedział, że Amerykanie poniosą konsekwencje militarne i gospodarcze ataku.

1 sierpnia prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że nakaże wojsku wstrzymanie się z nowymi atakami na prośbę sojuszników z Zatoki Perskiej: Kataru, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W ostatnich dniach USA zwiększały presję gospodarczą na Iran rozpoczynając wprowadzanie sankcji przeciwko państwom i innym podmiotom utrzymującym relacje finansowe z Teheranem.

Siergiej Ławrow pisze o możliwej konfrontacji Rosji z NATO, której źródłem miałyby być działania w Arktyce

Na łamach portalu arctic.ru szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow przestrzega przed rosnącą aktywnością NATO w Arktyce pisząc, iż Rosja uznaje je za bezpośrednie zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa.

„Aktywność wojskowa na Dalekiej Północy stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Rosji. Ryzyko incydentów, które mogą wywołać zbrojną konfrontację, z potencjalnie katastrofalnymi konsekwencjami, rośnie” – ostrzegł szef rosyjskiej dyplomacji odwołując się do rozpoczętej przez NATO operacji Arctic Sentry, której celem jest koordynowanie działań wojskowych państw NATO w Arktyce i na Dalekiej Północy, poprawa współpracy sił sojuszniczych oraz zwiększenie ich gotowości do działania w warunkach arktycznych.

„Zintensyfikowane przygotowania militarne trwają w bezpośrednim sąsiedztwie naszej północnej granicy” - pisze Ławrow dodając, że Sojusz nie chce „utrzymania Arktyki jako strefy pokoju i współpracy”, a państwa członkowskie NATO, „tak jak cały wojskowy sojusz zmierzają do militaryzacji regionu i stworzenia tam punktów zapalnych napięć międzynarodowych”.

Ławrow podkreślił, że Rosja wspiera rozwój Arktyki jako „integralnej części wspólnej przestrzeni bezpieczeństwa i współpracy obejmującej całą Eurazję”. „Nasi obecni przeciwnicy już dawno powinni wyciągnąć wnioski z lekcji historii i zdać sobie sprawę, że mówienie do Rosji poprzez język sankcji i gróźb nie ma przyszłości. Nieprzyjazne, wrogie działania są i będą spotykać się z adekwatnymi odpowiedziami, w tym asymetrycznymi” – ostrzegł jednocześnie.

Ponad 20 osób zaginionych po powodzi w Wielkim Kanionie

Ponad 20 osób zaginęło po gwałtownej powodzi, do której doszło w Parku Narodowym Wielkiego Kanionu w zachodnich Stanach Zjednoczonych 29 sierpnia – poinformowały władze parku.

Służba Parków Narodowych (NPS) „zwraca się do społeczeństwa z prośbą o informacje dotyczące ponad 20 osób, które zaginęły w wyniku gwałtownej powodzi” – czytamy na stronie internetowej parku. Park poinformował, że współpracuje z Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Arizony, aby kontynuować poszukiwania.

Gwałtowna powódź w Wielkim Kanionie zmusiła do ewakuacji dziesiątek osób i zmiotła duże głazy, metalowe konstrukcje oraz śmieci do przepływającej przez Wielki Kanion rzeki Kolorado, poinformowała Służba Parków Narodowych.

Popularne miejsca turystyczne, pole namiotowe Bright Angel Campground, Phantom Ranch i fragmenty szlaku North Kaibab, pozostają zamknięte. Wstrzymane są też spływy pontonowe na rzece Kolorado.

29 sierpnia ciągu około 30 minut na skalistym terenie, gdzie występuje strome zbocze, spadło od 1 centymetra do 2,5 centymetra deszczu - poinformował meteorolog Narodowej Służby Meteorologicznej Justin Johndrow z Flagstaff.