Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 27 na 28 sierpnia:

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Ukraińcy zaatakowali okupowany Sewastopol

W nocy doszło do ukraińskiego ataku powietrznego na okupowany Sewastopol – wynika z informacji przekazywanych przez stojącego na czele lokalnych władz okupacyjnych Michaił Razwożajewa. W ataku ucierpiał m.in. piętrowy budynek mieszkalny, w który miał uderzyć dron. Ranna została jedna osoba, a budynek, który zapalił się po ataku, został ewakuowany.

Oprócz bloku mieszkalnego w ataku ucierpiały też puste zbiorniki z paliwem – wynika z wpisu Razwożajewa. Szczątki strąconego drona miały też spaść na terenie hotelu, wywołując niewielki pożar, który ugasili pracownicy obiektu.

Razwożajew napisał też o dwóch przedszkolach i 15 samochodach, które zostały uszkodzone w wyniku ataku.

Z kolei mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że w nocy, na podejściach do rosyjskiej stolicy, strącone zostały dwa drony. O eksplozjach informowali przez całą noc również mieszkańcy miasta Engels, w obwodzie saratowskim. W mieście Engels znajduje się rosyjska baza, w której stacjonują bombowce strategiczne wykorzystywane do ataków na Ukrainę.

Serbia zapowiada pogrzeb państwowy Ratko Mladicia

Ratko Mladić zostanie pochowany z najwyższymi honorami państwowymi – zapowiedział na antenie telewizji ATV minister sprawiedliwości Serbii Nenad Vujić. Mladić, osądzony zbrodniarz wojenny, zmarł 27 sierpnia w szpitalu w Hadze, gdzie od lat przebywał w więzieniu.

- Mladić jest generałem, a procedury są znane. Znana jest również jego rola. To, co należy się generałowi Mladiciowi, z pewnością zostanie uszanowane. Chciałbym zaznaczyć, że Republika Serbska (RS, część autonomiczna Bośni i Hercegowiny - PAP) nie podejmuje tu decyzji; o miejscu pochówku zadecyduje rodzina, gdyż jest to kwestia leżąca w jej gestii – zapowiedział Vujić.

Mladić zmarł w wieku 84 lat. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go w 2017 r., a w 2021 r. wyrok został utrzymany w postępowaniu apelacyjnym. Uznano go za winnego ludobójstwa popełnionego latem 1995 roku w Srebrenicy na około 8 tys. bośniackich muzułmanów, a także prześladowań i przymusowych wysiedleń na terenie całej BiH, terroryzowania ludności cywilnej podczas oblężenia Sarajewa oraz przetrzymywania sił pokojowych ONZ jako zakładników w 1995 roku.

USA budują mur na granicy z Meksykiem mimo protestów Indian

Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozpoczęła budowę odcinka muru na granicy z Meksykiem w Arizonie, mimo sprzeciwu indiańskiego plemienia Tohono O’odham Nation. Starszyzna plemienia twierdzi, że prace naruszają jego terytorium i zagrażają miejscom o znaczeniu sakralnym – podała agencja AP.

Projekt jest częścią wartego 46 mld dolarów programu administracji Trumpa, zakładającego budowę wzdłuż granicy 9-metrowych stalowych zapór, barier dla pojazdów oraz instalację urządzeń mających powstrzymywać nielegalną imigrację i przemyt. Urząd ds. Ceł i Ochrony Granic (CBP) utrzymuje, że teren w południowej Arizonie jest niebezpiecznym szlakiem przemytniczym.

Tohono O’odham Nation liczy około 37 tys. członków, w tym kilka tysięcy mieszkających w Meksyku. Wcześniej członkowie plemienia wystąpili do sądu o wstrzymanie budowy, argumentując, że mur spowoduje „znaczące zniszczenia” na terenie rezerwatu, m.in. uszkodzenie górskich szczytów uznawanych za święte, oraz zmieni granice ich rezerwatu. Federalny sędzia Richard Leon w Waszyngtonie zezwolił jednak na rozpoczęcie prac. Zwrócił uwagę, że mur ma powstać w należącym do władz federalnych pasie ziemi o szerokości około 18 metrów, znanym jako Roosevelt Reservation.

Kanada ignoruje decyzję Donalda Trumpa ws. jeziora Ontario

Po tym, jak Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka, Mark Carney, premier Kanady napisał w serwisie X, że: „Nazwa jeziora Ontario pochodzi od słowa plemienia Wendatów »Ontari’io«, co znaczy »jezioro jest piękne, jezioro jest wielkie«. Ta nazwa ma więcej niż 400 lat, jest starsza niż Konfederacja Kanadyjska i Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że Stany Zjednoczone się zmieniają. Ich relacje handlowe, polityka zagraniczna, pomniki narodowe, nazwy obszarów wodnych. Kanadyjczycy wiedzą też, że rzeczy należy nazywać po imieniu, a to jezioro nazywa się jeziorem Ontario – dziś i na zawsze”.

Premier Manitoby Wab Kinew komentował decyzję Trumpa słowami: „wiesz, kiedy zespół rockowy ma już swoje najlepsze lata za sobą i widzisz go w kasynie grającego piosenkę sprzed 50 lat? Myślę, że tę właśnie część prezydencji Donalda Trumpa obecnie widzimy”. Premier Nowej Szkocji Tim Houston stwierdził, że „jesteśmy w jakimś prawdziwym szaleństwie” i dodał, kierując te słowa pod adresem Trumpa: „to jest jezioro Ontario, koleś”.

Z kolei premier Quebecu, Christine Fréchette rozpoczynając kampanię wyborczą przed zaplanowanymi na 5 października wyborami do Zgromadzenia Narodowym Quebecu, wskazała Donalda Trumpa jako swojego głównego przeciwnika.