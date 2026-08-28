Ratko Mladić ma zostać pochowany w Serbii z honorami
Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 27 na 28 sierpnia:
W nocy doszło do ukraińskiego ataku powietrznego na okupowany Sewastopol – wynika z informacji przekazywanych przez stojącego na czele lokalnych władz okupacyjnych Michaił Razwożajewa. W ataku ucierpiał m.in. piętrowy budynek mieszkalny, w który miał uderzyć dron. Ranna została jedna osoba, a budynek, który zapalił się po ataku, został ewakuowany.
Oprócz bloku mieszkalnego w ataku ucierpiały też puste zbiorniki z paliwem – wynika z wpisu Razwożajewa. Szczątki strąconego drona miały też spaść na terenie hotelu, wywołując niewielki pożar, który ugasili pracownicy obiektu.
Razwożajew napisał też o dwóch przedszkolach i 15 samochodach, które zostały uszkodzone w wyniku ataku.
Z kolei mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że w nocy, na podejściach do rosyjskiej stolicy, strącone zostały dwa drony. O eksplozjach informowali przez całą noc również mieszkańcy miasta Engels, w obwodzie saratowskim. W mieście Engels znajduje się rosyjska baza, w której stacjonują bombowce strategiczne wykorzystywane do ataków na Ukrainę.
Ratko Mladić zostanie pochowany z najwyższymi honorami państwowymi – zapowiedział na antenie telewizji ATV minister sprawiedliwości Serbii Nenad Vujić. Mladić, osądzony zbrodniarz wojenny, zmarł 27 sierpnia w szpitalu w Hadze, gdzie od lat przebywał w więzieniu.
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- Mladić jest generałem, a procedury są znane. Znana jest również jego rola. To, co należy się generałowi Mladiciowi, z pewnością zostanie uszanowane. Chciałbym zaznaczyć, że Republika Serbska (RS, część autonomiczna Bośni i Hercegowiny - PAP) nie podejmuje tu decyzji; o miejscu pochówku zadecyduje rodzina, gdyż jest to kwestia leżąca w jej gestii – zapowiedział Vujić.
Mladić zmarł w wieku 84 lat. Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go w 2017 r., a w 2021 r. wyrok został utrzymany w postępowaniu apelacyjnym. Uznano go za winnego ludobójstwa popełnionego latem 1995 roku w Srebrenicy na około 8 tys. bośniackich muzułmanów, a także prześladowań i przymusowych wysiedleń na terenie całej BiH, terroryzowania ludności cywilnej podczas oblężenia Sarajewa oraz przetrzymywania sił pokojowych ONZ jako zakładników w 1995 roku.
Administracja prezydenta Donalda Trumpa rozpoczęła budowę odcinka muru na granicy z Meksykiem w Arizonie, mimo sprzeciwu indiańskiego plemienia Tohono O’odham Nation. Starszyzna plemienia twierdzi, że prace naruszają jego terytorium i zagrażają miejscom o znaczeniu sakralnym – podała agencja AP.
Projekt jest częścią wartego 46 mld dolarów programu administracji Trumpa, zakładającego budowę wzdłuż granicy 9-metrowych stalowych zapór, barier dla pojazdów oraz instalację urządzeń mających powstrzymywać nielegalną imigrację i przemyt. Urząd ds. Ceł i Ochrony Granic (CBP) utrzymuje, że teren w południowej Arizonie jest niebezpiecznym szlakiem przemytniczym.
Tohono O’odham Nation liczy około 37 tys. członków, w tym kilka tysięcy mieszkających w Meksyku. Wcześniej członkowie plemienia wystąpili do sądu o wstrzymanie budowy, argumentując, że mur spowoduje „znaczące zniszczenia” na terenie rezerwatu, m.in. uszkodzenie górskich szczytów uznawanych za święte, oraz zmieni granice ich rezerwatu. Federalny sędzia Richard Leon w Waszyngtonie zezwolił jednak na rozpoczęcie prac. Zwrócił uwagę, że mur ma powstać w należącym do władz federalnych pasie ziemi o szerokości około 18 metrów, znanym jako Roosevelt Reservation.
Po tym, jak Donald Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze zmieniające nazwę jeziora Ontario na jezioro Ameryka, Mark Carney, premier Kanady napisał w serwisie X, że: „Nazwa jeziora Ontario pochodzi od słowa plemienia Wendatów »Ontari’io«, co znaczy »jezioro jest piękne, jezioro jest wielkie«. Ta nazwa ma więcej niż 400 lat, jest starsza niż Konfederacja Kanadyjska i Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że Stany Zjednoczone się zmieniają. Ich relacje handlowe, polityka zagraniczna, pomniki narodowe, nazwy obszarów wodnych. Kanadyjczycy wiedzą też, że rzeczy należy nazywać po imieniu, a to jezioro nazywa się jeziorem Ontario – dziś i na zawsze”.
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