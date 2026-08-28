W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Rząd chce rekordowej kary dla Mety

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił się do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę kary w wysokości 250 mln euro. Impulsem były wyniki testu CERT Polska. Eksperci zgłosili platformie 122 oszukańcze reklamy, ale Meta usunęła zaledwie 10 z nich. Równolegle Rafał Brzoska i Sebastian Kondracki zaprezentowali ScamWatch, narzędzie mające wykrywać m.in. deepfake'i, fałszywe informacje i podrobione logotypy. Według szacunków przedstawionych przez Brzoskę Facebook może zarabiać w Polsce na oszukańczych reklamach nawet 20 mln zł dziennie.

Rosyjskie aktywa znów na stole

Hiszpania, Polska, Szwecja i Holandia zaapelowały do przedstawicieli Unii Europejskiej o ponowne przeanalizowanie możliwości wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania pomocy dla Ukrainy. Państwa wskazują, że decyzja jest pilna, ponieważ w części krajów w przyszłym roku odbędą się wybory. Problem finansowania Ukrainy staje się coraz poważniejszy. Wołodymyr Zełenski apelował o pokrycie deficytu budżetu ukraińskiego ministerstwa obrony, który przekracza 23 mld euro.

Niemcy mają problem z centrami danych

Niemcy zmagają się z niedoborem mocy obliczeniowej potrzebnej do rozwoju sztucznej inteligencji. Minister cyfryzacji Karsten Wildberger ocenia, że jest to już problem przemysłowy, a nie wyłącznie technologiczny. Berlin chce do 2030 r. podwoić pojemność centrów danych i zwiększyć moc przeznaczoną dla AI do 2 GW. Dla porównania w USA działające centra danych AI mają już ponad 60 GW mocy, a kolejne ponad 70 GW znajduje się w budowie. Różnica pokazuje skalę wyzwania stojącego przed europejską gospodarką.

Polska może stać się bramą dla towarów z Ukrainy

Korytarz logistyczny Bałtyk–Polska–Ukraina może zyskać na znaczeniu w związku z problemami z funkcjonowaniem ukraińskich portów nad Morzem Czarnym. Na większym przepływie towarów może skorzystać PKP Cargo. Prezes spółki Zbigniew Prus potwierdza, że klienci już pytają o możliwości obsługi kolejnych ładunków. Problemem pozostaje jednak infrastruktura, szczególnie przepustowość przejść granicznych i połączeń kolejowych prowadzących do polskich portów.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.