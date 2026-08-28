Materiał powstał we współpracy z PTWP

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Górnictwo przez lata było w Polsce utożsamiane przede wszystkim z wydobyciem węgla. Tymczasem znaczenie sektora jest dziś znacznie szersze. Dostęp do miedzi, metali ziem rzadkich i innych surowców krytycznych decyduje o rozwoju energetyki, infrastruktury, elektromobilności i nowych technologii. O tym, jak zmienia się sektor wydobywczy i jakie znaczenie będzie miał dla gospodarki, rozmawiać będą uczestnicy Future Mining Forum & Expo 2026, które odbędzie się 9–11 września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

W programie dziewięć ścieżek tematycznych, od Forum Surowców Krytycznych i Miedzi, przez Hutnictwo i Metalurgię, Przemysł, Infrastrukturę i Łańcuchy Dostaw, Technologię, Energię i Operacje, Inteligentne i Cyfrowe Górnictwo, Kompetencje, Finansowanie i Realizację Projektów, po Forum Transformacji Śląska, Środowisko, Wodę i Tereny Pogórnicze oraz Transformację Miast i Terenów Poprzemysłowych.

Surowce krytyczne coraz ważniejsze

Jednym z głównych tematów wydarzenia będzie rosnące znaczenie surowców krytycznych. Transformacja energetyczna, elektromobilność i cyfryzacja zwiększają zapotrzebowanie na materiały, których wydobycie i przetwarzanie są skoncentrowane w określonych częściach świata. W konsekwencji surowce stają się nie tylko kwestią przemysłową, ale także elementem bezpieczeństwa gospodarczego i geopolityki.

Podczas Forum Surowców Krytycznych i Miedzi uczestnicy będą rozmawiać o globalnej rywalizacji o zasoby, zależności Europy od zewnętrznych dostawców oraz możliwościach budowania własnego potencjału wydobywczego i przetwórczego. W centrum uwagi znajdą się m.in. metale ziem rzadkich, lit, nikiel i kobalt, nowe kierunki inwestycji oraz możliwości rozwoju projektów w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Wśród ekspertów tej części wydarzenia znajdą się m.in. Zbigniew Bryja, wiceprezes zarządu ds. rozwoju KGHM Polska Miedź SA, Aleksandra Cholewa, Of Counsel, Luma Holding, Tomasz Zdzikot, wiceprzewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy Prezydencie RP, Dominik Kopiński, starszy doradca w zespole gospodarki światowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Jordan Pandoff, CEO Lumina Metals, Agnieszka Rupniewska, prezes zarządu Fabryki Przewodów Energetycznych SA, Kamila Slupek, sekretarz generalna International Copper Study Group, oraz Anna Sobieraj-Kozakiewicz, wiceprezes zarządu ds. aktywów zagranicznych KGHM Polska Miedź SA.

Miedź: strategiczny surowiec transformacji

Szczególne znaczenie będzie miała miedź, której wykorzystanie rośnie wraz z elektryfikacją gospodarki, rozwojem sieci energetycznych, infrastruktury i elektromobilności. Jednocześnie dostępność wysokiej jakości złóż maleje, a uruchamianie nowych projektów staje się coraz bardziej kosztowne i czasochłonne. Program Forum obejmuje więc zarówno dyskusję o globalnym rynku miedzi, jak i o tym, gdzie mogą powstać kolejne projekty wydobywcze.

Uwaga inwestorów kieruje się dziś również w stronę Afryki, Azji Centralnej, Ameryki Południowej i Europy. Samo odkrycie złoża to jednak dopiero początek. Do uruchomienia kopalni potrzebne są studia wykonalności, decyzje środowiskowe i administracyjne, finansowanie, infrastruktura oraz sprawna realizacja inwestycji. To właśnie proces przejścia od zasobów do działającego projektu będzie jednym z tematów dyskusji podczas sesji „Nowa mapa miedzi. Gdzie powstaną projekty przyszłości?”.

Przemysł potrzebuje surowców i technologii

Rozmowa o górnictwie nie kończy się jednak na wydobyciu. Równie ważne są przetwórstwo i hutnictwo, które decydują o tym, czy surowce mogą pozostać w europejskich łańcuchach wartości. Europejski sektor hutniczy mierzy się dziś z kosztami energii i CO₂, presją regulacyjną oraz konkurencją globalną, jednocześnie pozostając ważnym elementem bezpieczeństwa przemysłowego.

Dlatego w programie znalazły się również tematy związane z modernizacją hut, recyklingiem metali, niskoemisyjnym przetwórstwem oraz gospodarką obiegu zamkniętego. W obliczu rosnącego popytu na strategiczne materiały odzysk surowców z istniejącego strumienia może być jednym ze sposobów zwiększania odporności europejskich łańcuchów dostaw.

Drugim filarem przemian są technologie. Automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja, cyfryzacja i autonomiczne systemy zmieniają funkcjonowanie zakładów wydobywczych. Ich wartość nie polega jednak wyłącznie na zwiększaniu wydajności. Technologia ma poprawiać bezpieczeństwo, ograniczać koszty i pozwalać przedsiębiorstwom lepiej zarządzać procesami. Właśnie dlatego w programie znalazły się również tematy dotyczące efektywności operacyjnej, bezpieczeństwa pracy i rentowności przedsiębiorstw.

Śląsk przed kolejnym etapem transformacji

Zmiany w górnictwie mają szczególne znaczenie dla Górnego Śląska. Transformacja regionu oznacza bowiem nie tylko przyszłość kopalń, ale także pytanie o to, jakie nowe specjalizacje gospodarcze mogą powstać na bazie istniejących kompetencji, infrastruktury i zaplecza naukowego.

Temu zagadnieniu poświęcone będzie Forum Transformacji Śląska. W centrum dyskusji znajdą się m.in. nowoczesny przemysł, AI, IT, centra danych, energetyka, technologie kosmiczne oraz rozwiązania dla sektora obronnego, ale także kompetencje mieszkańców, inwestycje i nowe funkcje terenów poprzemysłowych.

O przyszłości regionu rozmawiać będą Waldemar Bojarun, członek zarządu Województwa śląskiego, Marek Gzik, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dominik Leszczyński, CEO i założyciel DL Invest Group, Leszek Pietraszek, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Krzysztof Zamasz, wiceprezes zarządu, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce, oraz Rafał Żelazny, prezes zarządu KSSE.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie Expo, gdzie prezentowane będą maszyny, urządzenia, technologie i rozwiązania dla górnictwa oraz przemysłu.

Pełna agenda oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie wydarzenia.

Materiał powstał we współpracy z PTWP