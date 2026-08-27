Europa powinna oprzeć się pokusie przedwczesnego negocjowania z Rosją - ostrzegł szef polskiego MSZ Radosław Sikorski w tekście, który ukazał się w czwartek na stronie internetowej brytyjskiego tygodnika „The Economist”.

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Radosław Sikorski: Nie powinniśmy spieszyć się z obłaskawianiem Rosji

„Rosja uważa nas za wroga i chce zniszczyć naszą demokratyczną cywilizację. Nie powinniśmy spieszyć się z jej obłaskawianiem (ang. appease). Kiedy pan Putin będzie gotowy na pokój, znajdzie sposób, by to zakomunikować” - napisał Sikorski w tekście zatytułowanym „Świat nie jest stanie ocalić Rosji przed samą sobą”.

Szef polskiego MSZ przywołał w tekście zachodnie próby zamienienia Rosji w odpowiedzialnego gracza międzynarodowego. „Od upadku Związku Radzieckiego każda administracja w USA usiłowała włączyć Rosję do wspólnoty” – podkreślił.

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Sikorski przypomina o wcześniejszych próbach zbliżenia z Rosją

Sikorski dodał, że podobne wysiłki podejmowała też Polska, wymieniając zaproszenie Putina na Westerplatte z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej czy też wprowadzenie ruchu bezwizowego dla Rosjan z obwodu kaliningradzkiego. „Do dziś jestem osobiście szkalowany przez naszą opozycję za to, że powiedziałem, iż potrafię sobie wyobrazić, że prawdziwie demokratyczna Rosja wstąpi do NATO, spełniwszy wszystkie kryteria. Wszyscy próbowaliśmy. Wszyscy zostaliśmy odrzuceni” - dodał Radosław Sikorski.

Mimo to - zdaniem ministra - choć rosyjski przywódca nadal grozi eskalacją, to „wciąż wielu ludzi nie chce przyjąć do wiadomości realiów”.

Szef MSZ odrzuca argumenty za szybkim dialogiem z Moskwą

Sikorski odrzuca argumentację, że z osłabioną Rosją trzeba rozmawiać, zanim reżim się załamie lub też kraj się rozpadnie, a Putin zostanie zastąpiony przez „gorszych następców”. Szef polskiego MSZ nie zgadza się też z sugestiami, że Moskwy nie wolno naciskać zbyt mocno, bo efektem będzie eskalacja, także nuklearna. „Oba argumenty są błędne” - ocenił Sikorski, przekonując, że Rosja jest zbyt scentralizowana, by się rozpaść, a groźby eskalacji to od dawna część rosyjskiej strategii mającej przetestować determinację Zachodu.

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„Czy NATO rozumie, że jest sondowane?”

„Pytanie nie brzmi już, czy Rosja sonduje NATO. Pytanie brzmi, czy NATO rozumie, że jest sondowane, i jaki sygnał zamierza wysłać, by działania w szarej strefie nie przerodziły się w konfrontację pełnowymiarową” - ostrzegł szef MSZ.

„Ci, którzy wzywają do wznowienia dialogu politycznego, żywić mogą nadzieję, że z czasem rozmowy zmniejszą napięcie. W dłuższej perspektywie jest odwrotnie. Dialog rozpoczęty, zanim strategiczna pozycja Rosji wystarczająco osłabnie, może wzmocnić wewnętrzną legitymizację Kremla, stanowić zachętę do organizacji kolejnych operacji hybrydowych, osłabić europejskie wsparcie dla Ukrainy i pogłębić podziały wewnątrz naszej demokratycznej wspólnoty” - dodał szef polskiego MSZ.

Sikorski: Europa musi być gotowa na większe ryzyko

Według niego Europa musi zrozumieć, że konieczne jest zaakceptowanie większego ryzyka w krótkiej perspektywie w celu uniknięcia poważniejszego zagrożenia w dalszej przyszłości, a celem nie powinno być tylko samo uniknięcie eskalacji, ale „przekonanie Putina i jego ludzi, że eskalacja nic im nie da, a my jesteśmy gotowi poświęcić więcej niż pieniądze, by walczyć o swoje”.

„Podstawowym obowiązkiem europejskich przywódców jest chronić własnych obywateli przed rosyjskimi zagrożeniami, a nie chronić Rosję przed nią samą” - napisał Sikorski.