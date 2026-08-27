Jak poinformował prezydent Sosnowca, inicjatywa nadania parkowi imienia Łukasza Litewki była konsultowana z jego rodziną. Prezydent spotkał się w tej sprawie z rodzicami Litewki, którzy poparli ten pomysł.

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W parku im. Łukasza Litewki będzie sad z drzewami owocowymi

Park ma powstać na terenie o powierzchni ok. 3,7 ha, w pasie między ulicami Białostocką i Lenartowicza, wzdłuż uruchomionej pod koniec 2022 r. linii tramwajowej.

Najważniejszym elementem założenia ma być miejski sad z drzewami owocowymi, a w centralnej części zaplanowano łąki kwietne. W parku mają powstać także alejki, dwukierunkowa trasa rolkowa tworząca pętlę o długości 1,3 km oraz strefy wypoczynku.

36-letni poseł Łukasz Litewka zginął tragicznie 23 kwietnia. Potrącił go samochód

36-letni poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Poseł był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt. Reagowała też na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.

Litewka był również pomysłodawcą i inicjatorem ogólnopolskiej akcji „Zwierzogranie”, mającej wesprzeć schroniska i przeciwdziałać bezdomności zwierząt. Zorganizowano m.in. zbiórki karmy i funduszy, prelekcje behawiorystów i prezentacje zwierząt do adopcji.

57-letni kierowca samochodu, który potrącił posła, usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Według prokuratury nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego i również nieumyślnie spowodował śmierć rowerzysty.

Kierowca wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury, która domagała się aresztowania 57-latka.